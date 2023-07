Una pacient del CAP Vilanova exposa la seva obra fotogràfica sobre el tractament per sortir d’un càncer

El CAP Vilanova del Camí acull l’exposició “Construint… Transformant”, sobre l’experiència d’una usuària del Centre que va patir un càncer sanguini. Laura Garriga, artista anoienca i pacient del CAP, va desenvolupar un projecte fotogràfic el 2020 arran de la seva malaltia, un càncer sanguini diagnosticat el 2006. La seva formació com a artterapeuta li va permetre crear la mostra.

“Construint… Transformant” és una exposició en format d’agenda visual, que va néixer amb l’intent de l’artista de “compartir i asserenar un moment dur per a mi i per als meus”. El càncer va marcar un punt d’inflexió a la seva vida, però el 2020, després de 14 anys de tractament, va començar un assaig clínic. L’estudi clínic va ser una oportunitat i una esperança, però també va significar un aïllament dur, tenint en compte la pandèmia de la COVID-19. Garriga relata que entre els tractaments de quimioteràpia i els ingressos hospitalaris “sorgeix una aventura: trobar la foto del dia, un procés que va transformant el dia a dia, una trajectòria artística per poder compartir allò que vivia d’una manera diferent”.

L’especialista en medicina de família M. José Garcia, metgessa de capçalera de l’artista i exdirectora de l’Equip d’Atenció Primària Vilanova del Camí, destaca que “estem contents d’haver pogut acompanyar una usuària en fer front a una malaltia greu i ara poder oferir les parets del nostre Centre perquè pugui compartir la seva experiència”.

L’exposició es podrà veure al Centre d’Atenció Primària Vilanova del Camí durant els mesos de juliol i agost.