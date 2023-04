Una nit romàntica per Sant Jordi a un hotel amb encant

Celebracions com Sant Jordi són les ocasions en les quals, com a parella, s’aprofita per a sortir i planejar una dia especial, en poques paraules: tenir una cita romàntica.

Encara que sabem que la major part de les vegades són les ocupacions i responsabilitats del dia a dia el que ens impedeix tenir un moment romàntic en parella, és important que li donem un espai a la nostra relació amorosa dins de la rutina tant en tant.

Tots necessitem un descans de les preocupacions que la vida porta amb si, i que millor que fer-ho amb una cita acompanyats de la persona que hem triat per a compartir la nostra vida.

Preparar aquesta cita normalment és una tasca que ens porta feina i moltes vegades triem el camí fàcil. Per aquest Sant Jordi, organitzar la cita ideal no serà difícil, ja que un indret meravellós i molt a prop de la comarca ens ofereix tot el que necessitem. Es tracta de l’Hotel Bruc, situat a la falda de la muntanya de Montserrat i envoltat de plena naturalesa.

Amb motiu de Sant Jordi, l’Hotel Bruc ha preparat per a aquest cap de setmana la vetllada romàntica ideal per a qualsevol parella. Ofereixen un menú degustació i la possibilitat d’allotjar-se durant una nit a les habitacions de luxe i superiors de les seves instal·lacions.

Si vols passar una nit diferent i celebrar un Sant Jordi més romàntic que mai, fes la teva reserva ja trucant al 937 710 06.