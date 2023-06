Una Nit de Swing i la Carta Blanca a Carla González, primers actes de l’11 edició de l’Estival de Jazz

Demà dissabte comença l’onzena edició de l’Estival de Jazz d’Igualada, un festival de música que ja s’ha consolidat com un dels esdeveniments culturals més destacats del territori. Fins l’11 de juny, la ciutat s’omplirà de música en directe, amb artistes de primer nivell que pujaran a l’escenari per oferir concerts únics.

L’Estival de Jazz d’Igualada és un festival que aposta per la qualitat musical i la diversitat d’estils, amb una programació pensada per satisfer a tots els públics. Els assistents podran gaudir d’11 concerts repartits en 5 dies, en un ambient immillorable i espais tan emblemàtics com el Teatre Ateneu Igualadí, l’Escorxador el Teatre de l’Aurora, la Bastida i el Parc de Vallbona.

Dissabte, Nit de Swing

El tret de sortida el donarà el Professor Cunningham el dissabte 3 de juny a les 21h, un dels músics més aclamats en l’escena del Lindy Hop. Adrian Cunningham, nascut a Austràlia, és un multiinstrumentista, amb un domini fluid del saxo, el clarinet i la flauta, compositor i vocalista. Amb una carrera de més de dues dècades, l’”estrella del saxo” (Wall St Journal) ha actuat al costat de músics com Jon Batiste, Chris Potter i Wynton Marsalis, i ha aparegut com a solista en alguns dels grans escenaris del món, com ara New Carnegie Hall de York, Blue Note (Nova York i Tokyo), Stravinsky Auditorium (Montreux Jazz Festival) i l’Òpera de Sydney.

Aquest concert organitzat juntament amb Swing Anoia serà a l’Escorxador, un espai excepcional tant per a balladors com per a la resta del públic assistent.

Carta Blanca amb Carla González

El dijous 8 de juny a les 20:30h, tindrem la marca de la casa d’aquest festival al Teatre de l’Aurora, el clàssic Carta Blanca, que en aquesta edició serà protagonitzat per la contrabaixista Carla Gonzalez amb un projecte inèdit, La mirada interior, inspirat en el llibre homònim de Victòria Cirlot i Blanca Garí.

El projecte que presenta a la Carta Blanca parla de les mulieres religiosae de l’Edat Mitjana. Hem de situar-nos al nord d’Europa, i allà trobem unes dones místiques, visionàries, que vivien una vida religiosa però al marge de les institucions eclesiàstiques, que eren cultes i van arribar a ser molt influents i populars.

Carla Gonzalez Ferrer és una contrabaixista afincada a Barcelona. Giulia Valle va ser la seva primera professora de contrabaix i qui va posar els ciments per esdevenir una música versàtil i apassionada.

Va continuar la seva formació a Copenhaguen i finalment a l’Esmuc. En la seva persona i la seva música destaquen les ganes de creuar límits constantment, ja siguin geogràfics (músiques del Mediterrani, Escandinàvia, la Índia) o temporals (des de la música antiga a la més actual).