Una mirada atenta a una memorable exposició: “Els dibuixants de l’AFI”, a la Sala Municipal

Inaugurada el passat dissabte, dia 8, a la Sala Municipal d’Exposicions, en tant que un episodi molt especial dels actes que celebra aquest octubre l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, a propòsit de 90è aniversari de la publicació del seu Primer Butlletí; aquesta mostra, ara i aquí, i amb el pas dels anys, posa de relleu fins a quin punt guanya un especial valor tot el gruix testimonial dels documents d’Arxiu que tan bé ha guardat la nostra Agrupació, al llarg dels anys.

Més enllà de l’acte de presentació, a redòs del qual ens van participar amb unes paraules l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, el president de l’Agrupació Fotogràfica, Ramon Mascaró, i el regidor de Promoció Cultural, Pere Camps; l’itinerari per aquesta mostra de tan incomparables imatges es va fer de forma pausada i contemplativa. Així, extrets del contingut d’un bon nombre de butlletins publicats al decurs de llargues dècades, un passeig pautat segons la seqüenciació dels respectius documents, et descobreix un encadenat de les imatges (dibuixos i il·lustracions) en blanc i negre, que de fet contenen la part més artística o si es vol més creativa del butlletí. Una a una, més enllà del talent artístic del seu creador (en especial, els dibuixos d’Agustí Mata) i de les llargues hores que en cada cas hi devia dedicar, fan referència a un motiu temàtic que era el que amb una notable capacitat per a la redacció (en molts casos, d’en Gabriel Castellà) quedava representat en el text; uns continguts que parlaven de cultura, geografies i també de costums o esdeveniments socials.

Seguint el recorregut, un bloc importantíssim d’aquesta exposició està ocupat per dos panells lluminosos i de gran claredat, dedicats als anuncis publicitaris, bo i parant especial atenció a la qualitat artística (el disseny gràfic de l’anunci, majoritàriament creacions de l’impressor Pere Bas) del reclam que proposava l’anunciant; habitualment una empresa o comerç local o comarcal, encara que també hi ha publicitat de fora de les nostres contrades. Aquí, i com a curiositat, és admirable de veure les empreses i comerços que s’han anat perpetuant a nivell generacional.

Cal observar, alhora, l’interès que desperten des del punt de vista tècnic i artístic, les grafies de creació pròpia, de l’autor i impressor Pere Bas, en incorporar les lletres que encapçalaven alguns articles, dibuixant-les i acolorint-les amb una il·lustració de fons referida a la temàtica en qüestió.

Des d’una altra esfera, i a propòsit d’un espai dedicat al retrat, és possible de descobrir un nombre significat d’imatges de Pere Puig i Josep M. Riba, que -en el llenguatge de la caricatura- mostren els semblants d’alguns dels socis fotògrafs amateurs que van donar vida a l’entitat, de fet unes caricatures inconfusibles.

Cronològicament, seguint la data de la seva aparició, a la mateixa sala, una projecció va reproduint algunes de les imatges més representatives d’aquests dibuixants, il·lustradors i impressors dels butlletins.

Definitivament, una exposició imperdible, i que descobreix aquella manera tan artesanal i creativa de les Arts del Dibuix; en front a un món en què s’ha anat imposant la digitalització de les imatges.