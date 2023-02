Una flor per dir-li que l’estimes

L’amor viu amb nosaltres i ho demostrem diàriament de moltes maneres diferents. Sovint les paraules i els actes formen part d’un llenguatge que ens ajuda a expressar els nostres sentiments.

En dies com el 14 de febrer, el dia dels enamorats, és una bona ocasió per recordar o confessar el nostre amor. Si existeix quelcom que simbolitza l’afecte i és un bonic regal sigui quina sigui la data, són les flors. Per si no ho sabies, la Florigrafia és el llenguatge de les flors i va ser un mètode de comunicació molt utilitzat en l’època victoriana pels enamorats per enviar-se missatges i expressar uns sentiments que verbalment els era negat.

En l’actualitat alguns d’aquests significats els coneixem com per exemple, la típica rosa vermella que simbolitza la passió i l’amor etern. A part de la rosa, existeixen altres flors que expressen un missatge. T’ho expliquem.

Anemones. Són unes flors molt delicades i peculiars que es feien servir quan trobaves a faltar a algú. És una planta difícil de trobar, per tant, quan algú et regala aquesta flor t’està dient que et necessita i que és complicat viure sense tu.

Lliri blanc. A la Bíblia apareix com a símbol de la sort. El seu color blanc denota puresa i innocència. Antigament, els enamorats les regalaven com a símbol de cordialitat abans de començar una relació més íntima.

Margarida. Coneguda en l’àmbit sentimental per utilitzar-la com a resposta als nostres dubtes amorosos. És la senzillesa per excel·lència. Si dubtes del seu amor o vols resoldre preguntes, fes-ho amb margarides.

Gardènia. Per als amors secrets. És una flor més delicada que les roses i representen l’amor incondicional, el desig i l’admiració.

