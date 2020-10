Una festa ‘rave’ il·legal aplega més de 250 persones a Rubió

Una festa ‘rave’ il·legal va aplegar, aquest cap de setmana, més de 250 persones al voltant d’una casa abandonada de Rubió, a l’Anoia. Els assistents van trencar les cadenes que impedien el pas a la zona i hi van instal·lar tendes de campanya i carpes. Quan els Mossos en van tenir coneixement, es van adreçar al lloc, però els assistents es van negar a finalitzar la festa. Per això, la policia va haver de fer controls als accessos i, en total, van identificar 49 vehicles. Durant el dispositiu, que es va allargar durant tot el diumenge i fins la matinada del dilluns, també van aixecar 219 actes, 13 denúncies per alcohol i 18 més per drogues. La policia ha obert diligències contra els organitzadors per un delicte contra la salut pública.

La festa es va donar per finalitzada dilluns 12 d’octubre a les 10 del matí. Després, la policia va acompanyar un camió que portava llums i equips de so fins a les dependències d’Igualada, on va quedar comissat i es van aixecar les actes pertinents.