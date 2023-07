Una empresa igualadina desenvoluparà el videojoc de “Crims”

“Crims. Casos oberts”, aquest és el nom del videojoc creat pel 3Cat i el llançarà al mercat el febrer de 2024, coincidint amb l’emissió de l’inici de la cinquena temporada de la sèrie televisiva presentada per Carles Porta. I el videojoc tindrà factura igualadina, ja que el desenvoluparà l’empresa Cubus Games, que compta amb experiència en els videojocs i amb la complicitat de la productora Goroka i de True Crime Factory

El videojoc tindrà diversos casos per resoldre i seran de ficció, “més aviat reptes intel·lectuals”, ha apuntat el responsable d’Arts Digitals i Videojocs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Oriol Boira. Serà el primer projecte en la nova estratègia de la Corporació per endinsar-se en aquest sector, que també preveu un crida per desenvolupar un videojoc, l’impuls d’uns premis i la col·laboració amb universitats.

Serà un “joc d’aventures, amb una durada d’entre 8 i 10 hores”, ha explicat aquest dimarts la directora d’Innovació, Recerca i Estratègia Digital, Cristina Villà. A més, serà la primera iniciativa que veurà la llum del nou camí engegat per la CCMA, tal com ha assenyalat Boira. Ho fa en “un sector que està madur i que té èxit”. A més del videojoc, també s’impulsaran, fins a finals de 2024, una lliga de videojocs amb estudiants i un laboratori d’innovació digital, amb la col·laboració del Centre Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) . També hi ha prevista una crida per desenvolupar un videojoc juvenil amb una sèrie de paràmetres com, entre d’altres, que fomentin la geografia, la llengua i la cultura catalana, “amb el segell 3Cat”, és a dir, seguint el llibre d’estil de la CCMA, ha recalcat Boira.