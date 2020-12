Una empresa anoienca, guardonada per una revista americana com una de les “10 empreses líders de la indústria”

En l’edició del passat 29 de Novembre, Industry Era, A Smart Way to Industry, una revista americana especialitzada en solucions per orientar els objectius i millorar les organitzacions de les empreses, va guardonar a Intarex, empresa anoienca dirigida per Blai Paco, com “una de les 10 empreses líders del 2020”, per la seva capacitat de treballar conjuntament, de manera que el seu èxit sigui també el del seus clients. Intarex comparteix amb ells objectius i capacitats per integrar solucions desenvolupades per tercers. L’objectiu d’Intarex és la satisfacció del client oferint-li les millors solucions tecnològiques i productes que l’ajudin a millorar el ROI i assolir cotes més altes.

Intarex va ser fundada el 1994 i treballa amb més de 200 clients distribuïts arreu del món. Nascuda en un clúster tèxtil i adober a la ciutat d’Igualada, sempre ha estat una empresa especialitzada en el sector de la Moda, Calçat i Adoberies i ara també en el sector òptic.

Blai Paco havia estat president de la UEA fins el 2018