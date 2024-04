Una empresa anoienca crea un sistema de depuració d’aigua de piscines que estalvia el 70% de l’aigua

El sistema s’ha instal·lat a la piscina de les Comes, amb capacitat de 700.000 litres

Feia més de cinquanta anys que l’aigua de les piscines es depurava amb el mateix sistema: amb filtres compostos de sorra o vidre. Ara, la necessitat d’estalviar aigua i energia ha empès les empreses especialitzades a idear nous sistemes més sostenibles i eficients. És el cas de la històrica empresa química Apliclor Water Solutions, S.A., amb seu a Sant Martí de Sesgueioles i amb una tradició de 113 anys d’història, que acaba de llançar al mercat l’Ecopool Filtering System, un mètode sostenible que estalvia el 70% de l’aigua i que aconsegueix filtrar més agents patògens que el mètode tradicional. S’ha instal·lat a la piscina municipal de les Comes d’Igualada.

La principal novetat d’aquest sistema és que ja no utilitza la sorra com a element filtrant sinó que la substitueix per perlita expandida, un mineral natural d’origen volcànic que no té efectes nocius per a la salut, és de fàcil accés a la natura ja que n’hi ha grans quantitats arreu del planeta, i es comercialitza a tot el món a un preu molt baix. La perlita, que té la capacitat de retenir partícules de fins a una micra, ja s’utilitzava en sectors com l’agricultura o la indústria (en plantes envasadores d’aigua o en filtrats de combustible per a aviació, per exemple), però fins ara no s’havia traslladat al sector terciari. Apliclor ha invertit temps i recursos per portar aquest nou sistema de depuració a les grans piscines.

A la piscina municipal de Les Comes -que té la mida estàndard reglada de piscina de natació amb una capacitat de 700.000 litres- el sistema de filtració antic obligava a gastar en la neteja del filtre 1.134.000 litres d’aigua en un any. Amb el nou filtre es requereixen només 432.000 litres d’aigua, fet que suposa estalviar 702.000 litres d’aigua calenta cada any en el procés de neteja, un estalvi molt valuós especialment en els temps actuals de sequera.

El canvi de sistema de depuració també suposa un gran estalvi econòmic i mediambiental; a més d’estalviar pràcticament el 70% de l’aigua, també s’estalvia en gas i electricitat que es requereix per escalfar-la. Des d’Apliclor es calcula que es pot arribar a un estalvi de més del 30% de l’energia destinada a l’escalfament de l’aigua fruit dels rentats i això es tradueix en una reducció anual de 4 tones del CO₂ que s’emet en escalfar l’aigua amb combustibles fòssils.

Després de les instal·lacions a dues piscines a Igualada i a Barcelona, Apliclor ja té en marxa projectes per a d’altres instal·lacions en piscines de pública concurrència, centres esportius i cadenes de gimnasos. També estan en contacte amb diversos ajuntaments de l’àrea metropolitana ja decidits a fer aquest canvi de tecnologia en les seves piscines municipals.

Apliclor Water Solutions S.A. va ser fundada el 1.911 a Sant Martí de Sesgueioles, com una empresa familiar de comercialització de productes de drogueria. Compta amb una plantilla d’un centenar de treballadors distribuïts en les dues seus de l’empresa: a Sant Martí de Sesgueioles –on té la seu central en una extensió de 40.000 m2- i al Papiol -amb una extensió de 2.000 m2-.