Una companyia peruana porta llegendes andines al Teatre Nu

Teatre Nu acull aquests dies a la seva residència la companyia Impulsos procedent del Perú. Els artistes peruans oferiran aquest dissabte l’espectacle “Quramama”, una obra amb la qual estan treballant aquests dies i que té com referència llegendes i mites andins.

Quramma és un espectacle creat a partir d’històries de caràcter mitològic dels pobles andino-amazònics. És un viatge de transformació, una experiència sensorial i immersiva dividida en sis moments: la festa, l’inici, el viatge, històries, tots som, la sortida i un col·loqui final.

Es tracta d’un espectacle participatiu, on el públic té un paper molt important. Es tracta d’una obra didàctica, on l’espectador no només rep, també dona i li acaba de donar sentit a la història.

La cita serà dissabte 22 d’abril a les 20 hores a la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web: https://entradium.com/es/events/qurammama-de-la-cia-impulsos