Una companyia de dansa arribada de Cuba i una altra de teatre arribada de Buenos Aires, aquest cap de setmana a Teatre Nu

Teatre Nu ofereix aquest cap de setmana quatre propostes artístiques arribades de l’altre costat de l’oceà Atlàntic. Per una banda, la companyia de dansa cubana The Concept i per altra banda, la cia Las Berlinesas formada per quatre actrius de Buenos Aires que han vingut d’Argentina per fer una residència de creació a la Residència del Teatre Nu.

La programació de divendres és un taller de dansa urbana a càrrec de la companyia cubana “The Concept”. Serà a les sis de la tarda amb entrada lliure i preferència per les persones que adquireixin entrada per l’espectacle que la companyia oferirà el dissabte.

El mateix divendres, a les vuit del vespre, la companyia argentina Las Berlinesas oferiran el seu espectacle en gira “La que limpia”. La Laura neteja cases per sobreviure, tot i que està molt cansada. Per matar les esperes, ens explica la seva feina, de les senyores d’aquestes feines, i en els seus pensaments s’escola el dolor de la pèrdua mentre allarga el moment de prendre una decisió.

El dissabte serà un altre cop el torn dels ballarins cubans de la companyia de dansa urbana The Concept que a les vuit del vespre oferirà el seu espectacle “Impermanència”. La llei de la impermanència és una llei universal. Estableix que res a l’univers és permanent, tot està en constant canvi i moviment. La peça mostra la visió del grup cubà sobre aquest tema, utilitzant la llum com a representació d’allò efímer i fent-nos reflexionar sobre el cicle de la vida. És un viatge a través d’experiències personals i properes amb una estètica de moviment que fusiona la dansa contemporània i les danses urbanes generant un nou llenguatge. “Impermanencia” utilitza la tecnologia a favor de la posada en escena, i s’integra de tal manera que sembla que la llum és un intèrpret més.

A més a més, cal dir que diumenge a les sis de la tarda, per aquells que no ho hagin pogut veure a La Casa del Teatre Nu, la companyia cubana estarà a Bellprat amb el mateix espectacle “Impermanencia”.

Aquesta setmana la programació del cap de setmana s’allargarà i dilluns, vigília de Sant Jordi, la companyia La Berlinesa oferirà un assaig obert de la seva obra en procés de creació i que aquests dies estan treballant en residència a Sant Martí de Tous. Es tracta de l’obra “La memoria que somos” Aquest projecte va ser guanyador de la Beca de Creació 2023 del Fons Nacional de les Arts d’Argentina. Què és recordar? Per què recordem? Què fem amb tot allò que ens queda? Quin valor té la memòria?

Per les funcions de divendres i dissabte cal reserva prèvia al 677519625 o bé adquirir les entrades a través de la web. Per l’espectacle “La que limpia” es poden adquirir a: https://entradium.com/events/la-que-limpia-de-las-berlinesas i les entrades de “Impermanencia” a: https://entradium.com/events/impermanencia-the-concept. Les entrades a l’assaig obert de Las Berlinesas i al taller de dansa de The Concept són gratuïtes amb preferència per les persones que adquireixin entrada pels espectacles de les respectives companyies.