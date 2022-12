Una cinquantena de persones donen suport als dos joves a qui demanen fins a 3 anys de presó per fer pintades al Consell Comarcal

Més d’una cinquantena de persones han donat suport aquest dimarts al matí als dos joves d’Igualada acusats d’haver fet pintades a l’edifici del Consell Comarcal de l’Anoia. Els dos activistes havien de declarar als jutjats, però un d’ells, Martí Claret, no ha entrat per no participar en el que ha titllat de “farsa”. Es declaren innocents i creuen que, amb aquesta causa oberta, s”ataca la llibertat sindical i la llibertat d’opinió” i es persegueix el seu activisme sindical. La pintada reclamava dimissions arran de la polèmica del Consell Comarcal per l’impagament de les nòmines. El Consell i el PSC van denunciar-ho i la investigació dels Mossos ha anat per la via penal i els joves s’enfronten a fins a tres anys de presó per un possible delicte contra el patrimoni i un altre de danys.

El Consell Comarcal de l’Anoia va presentar a finals d’octubre una denuncia davant dels Mossos d’Esquadra per unes pintades aparegudes a la paret de l’edifici de la seva seu. En un comunicat, van assegurar que les càmeres de seguretat havien enregistrat els fets i, per tant, s’havien pogut identificar les dues persones que haurien fet les pintades. Asseguraven que, en tractar-se d’un edifici històric catalogat per l’Ajuntament d’Igualada, la denuncia es tramitava per la via penal. En concret, a la pintada s’hi llegia ‘1 president, cinc VP (vicepresidents), 33 consellers, 5 CCOO més 4 UGT/ 0 dimissions’. La pintada anava referida al conflicte laboral i institucional que patia el Consell Comarcal de l’Anoia arran de l’impagament de les nòmines dels treballadors i la manca de la figura del secretari i interventor. També sobre la investigació oberta per l’Oficina Antifrau per presumptes irregularitats en la provisió de llocs de treball i en dedicacions horàries. Els dos acusats són Joan Mangues i Martí Claret, tots dos membres de la Intersindical i un d’ells, en Martí Claret, també membre del secretariat nacional de l’ANC. El jutjat d’instrucció número 5 d’Igualada els ha citat a declarar aquest dimarts pel cas de les pintades. Claret ha decidit no entrar a declarar, mentre que Mangues ha respost només a les preguntes del seu advocat. A més, ha explicat que els advocats de l’acusació no s’han presentat a la declaració. A la sortida del jutjat, Mangues ha explicat que ha declarat davant del jutge que ell no havia comès cap delicte i que “és una causa política”. En aquest sentit, ha apuntat que la Intersindical va ser el sindicat que es va posar “al capdavant de la lluita al Consell Comarcal i va intentar visibilitzar el que estava passant”. “Un cop van aparèixer les pintades, tant el Martí com jo vam patir una criminalització directa per part de mitjans d’extrema dreta i, sense haver-hi hagut cap judici, ens van declarar culpables”, expressa Mangues, que afegeix: “És un procés que ataca tant la llibertat sindical com la llibertat d’expressió”. De la seva banda, Claret ha dit que ha decidit no entrar a declarar als jutjats perquè creu que la causa “és una farsa” i “no havia d’haver arribat fins aquí”. “És una causa molt exagerada i jo no la vull legitimar”, ha apuntat el jove. També ha explicat que és “conscient” que “tard o d’hora” haurà d’acabar declarant als jutjats, però “en tot cas, serà per la força i amb una ordre de detenció”. “Em declaro innocent de qualsevol atac al patrimoni”, ha aclarit Claret, que ha lamentat que es tracta d’una causa “sobredimensionada” que el que fa és “criminalitzar a dos joves independentistes i sindicalistes de la ciutat”. Els joves denuncien que les diligències del cas efectuades pels Mossos d’Esquadra “apunten a opinions personals” que tots dos havien fet amb anterioritat als fets denunciats. En la instrucció, a la qual ha tingut accés l’ACN, els investigadors es refereixen a piulades de dies anteriors a la pintada com un de Joan Mangues en què denuncia la “situació dramàtica del Consell Comarcal”. L’informe policial també assegura que “després de l’estudi dels fets investigats i dels seus presumptes autors, s’observa que els investigats, a través de les xarxes socials i dels dies previs als fets investigats en aquestes diligències van realitzar diverses crítiques per la gestió del Consell Comarcal de l’Anoia”. “Aleshores els investigats tenen una motivació concreta per ocasionar els danys”, asseguren.