Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts passat quatre homes, de nacionalitat espanyola i marroquina, 23 a 39 anys i veïns d’Igualada i Rubí com a presumptes autors dels delictes de temptativa d’assassinat, detenció il·legal, robatori amb violència a casa habitada i salut pública. Van assaltar un domicili de Corbera de Llobregat el 15 de febrer a la nit, van lligar i retenir els tres ocupants de la casa, i al propietari el van colpejar amb violència per tot el cos i li van disparar al cap, tot plegat per endur-se’n 200 plantes de marihuana. Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 6 de Sant Feliu de Llobregat, el qual va decretar l’ingrés a presó per a dos d’ells.

El 6 de juliol es van fer cinc entrades i escorcolls a Corbera de Llobregat, Igualada i Rubí i es van detenir els quatre integrants del grup, com a presumptes autors dels delictes de temptativa d’assassinat, detenció il·legal, robatori amb violència a casa habitada i salut pública.

En l’escorcoll, a banda d’obtenir nous indicis de participació en l’assalt a la casa de Corbera de Llobregat, es va recuperar el material de dotació policial que utilitzava el grup per fer-se passar per policies en els seus robatoris a altres traficants.

També es va localitzar en un dels domicilis bosses amb cabdells de marihuana i tres quilos d’haixix, així com 1.500 euros en efectiu i un vehicle emprat en l’assalt del dia 15 de febrer.

En un local regentat per dos dels investigats se’ls va comissar també més de 7.000 esqueixos i 250 “plantes mare”, d’on s’extreuen els esqueixos. Cadascun té un valor aproximat de dos euros en el mercat negre i els venien a altres cultivadors o traficants de marihuana.