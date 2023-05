Un total de 92.601 anoiencs tenen dret, diumenge, a votar algun dels 120 candidats a alcalde dels 33 municipis de l’Anoia

Un total de 92.601 anoiencs tenen dret, demà diumenge, a votar a les eleccions municipals a l’Anoia. Es presenten 120 candidatures, amb Igualada, amb vuit llistes, com a municipi amb més pretendents a ocupar la cadira de l’alcaldia en els quatre anys venidors.

Hi ha quatre poblacions que ja saben qui serà el seu proper alcalde fins 2027. Castellolí, amb Joan Serra (ERC); Carme, amb Marc Sánchez (ERC); Copons, amb l’independent Alejandro Prehn; i Sant Martí Sesgueioles, amb Marina Graells (ERC) -que es presenta per primer cop-, només han presentat una sola candidatura, de manera que, passi el que passi, tindran l’encàrrec d’encapçalar políticament el poble en els propers quatre anys.

A la resta de l’Anoia hi ha moltes incògnites. La primera, quina serà la força política amb més vots, quelcom que ha passat per diferents mans al llarg de la recent història democràtica. CiU (Junts), PSC i ERC s’han repartit aquest honor, que dona dret a la plaça de Diputat Provincial a la Diputació de Barcelona. Des del 2019 és en mans d’ERC, figura que, per cert, també representa al municipi de Collbató. Malgrat pertànyer al Baix Llobregat, com a partit judicial depèn d’Igualada i d’això es nodreix el repartiment d’escons a la Diputació. És l’únic municipi no anoienc que computa en vots per escollir el representant a la corporació provincial, una plaça molt cobejada per tots els partits.

La primera posició en vots també pot ser molt important per a definir el Consell Comarcal de l’Anoia. El 2019 ERC va assolir la victòria, però Junts i PSC van pactar formar govern i enviar els republicans a l’oposició. Veurem què succeeix ara, però, per poc que sigui possible, la fórmula continuarà... La sociovergència ha funcionat també a Piera -amb una moció de censura- i, en certa manera, també a Igualada, si bé el PSC (Som-hi, fins ara amb els Comuns a la capital de l’Anoia) va preferir no entrar a govern.

En aquestes eleccions diuen també adeu alguns alcaldes que es mantenien en el càrrec en els darrers anys, o bé diuen adéu a la política. És el cas, per part d’ERC, de Jordi Badia (Calaf), David Sánchez (Jorba), Maria Sayavera (Òdena), Cristina Mas (Prats de Rei), Rosa Narbona (St. Martí Sesgueioles), Barbara Ortuño (el Bruc), o pel PDeCAT, de Miquel Archela (Rubió).

Ampli seguiment del 28-M a veuanoia.cat i xarxes socials

La jornada electoral tindrà un ampli seguiment en directe a veuanoia.cat i a través de les xarxes socials. Els nostres periodistes informaran puntualment de les votacions dels candidats a Igualada i de la participació a tots els municipis de la comarca, durant el dia.

A partir de les 8 del vespre, podreu seguir els resultats a les taules d’Igualada i en els municipis de la comarca, en alguns casos molt abans que apareguin a la plataforma oficial que proporciona la Generalitat. Els lectors podran veure també reaccions en vídeo dels candidats i l’ambient de les seus electorals a la capital de l’Anoia, així com consultar molt fàcilment l’evolució dels resultats i la seva comparativa amb els de les eleccions de 2019.