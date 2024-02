“Un tal Quixot”, una proposta multidisciplinària i carregada d’humor, torna a l’Aurora

Publicitat

El Teatre de l’Aurora programa aquest cap de setmana Un tal Quixot de la companyia Cascai Teatre, liderada per Marcel Tomàs. Una proposta d’humor multidisciplinària que pren l’obra del Quixot com a punt de partida per explicar la relació entre dos amics incondicionals, que malgrat les seves diferències, transiten pel món vivint plegats aventures tan esbojarrades com sigui possible.

La proposta barreja música, col·laboracions espontànies i humor per portar a l’escenari un espectacle de clown contemporani que proposa a l’espectador jocs escènics, teatre d’objectes i treball de màscares. Marcel Tomàs i Toni Escribano interpreten un conferenciant i un mosso de manteniment per narrar els capítols de l’obra universal de Cervantes. Un espectacle on la bogeria del Quixot atraparà els protagonistes.

Una obra que ens parla de llibertat, de l’amistat, de la lluita per aconseguir els somnis que un vol sense tenir por a ser diferent a la resta. Una obra que presenta uns personatges amb qui ens podem emmirallar: la simpatia i noblesa de Sancho o el valor i el romanticisme del Quixot.

Després d’Un Tal Shakespeare, Marcel Tomàs s’endinsa en l’univers de Miguel de Cervantes per trenar una història divertida, esbojarrada i hilarant al voltant de la relació de dos amics que són la més pura essència de l’amistat. Dos personatges antagònics que tenen una mirada molt diferent cap a la societat que els envolta. Un Quixot romàntic i somiador, al costat d’un Sancho Panza pragmàtic i realista. Són els clowns perfectes.

Sinopsi

Tot comença amb una pretesa conferència sobre la novel·la del Quixot. Però la cosa es torça quan apareix un personatge de manteniment de la sala, un tipus simpàtic que s’adreça al personatge principal sense complexes, mostrant una saviesa popular, pragmàtica i directe, és la reencarnació del Sancho Panza contemporani.

Horaris i entrades

Les funcions d’Un tal Quixot tindran lloc el divendres 2 i dissabte 3 de febrer a les 20 h i diumenge 4 de febrer a les 19 h. Les entrades tenen un cost general de 18 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.

