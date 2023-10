Un representant de Generalitat inspecciona els serveis de la Hispano Igualada-Barcelona

L’Ajuntament d’Igualada ha sol·licitat a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya la millora immediata del servei de bus entre Igualada i Bellaterra, principalment destinat a tots els estudiants que es desplacen fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. L’alcalde Marc Castells, ho ha sol·licitat per carta a Oriol Martori, director general de Transports i Mobilitat, com a responsable competent sobre aquesta línia.

Marc Castells considera que el trajecte que es cobreix té “molt marge per a la millora, ja que tal com està dissenyada la línia no és útil”; perquè actualment, “els estudiants disposen només de 3 expedicions al dia en sentit Bellaterra (una de les quals és a les 18:15h), i de 2 de tornada en sentit Igualada”, uns serveis que normalment van “al límit de la seva capacitat” i que sovint no poden recollir tots els usuaris. Uns serveis, que a més, “tenen parades intermèdies que fan el trajecte massa llarg per a ser competitiu amb el transport privat”. I afegeix que, d’altra banda, cal tenir en compte que Igualada “fa de punt de sortida a tots els universitaris de la comarca que cursen els seus estudis fora de l’Anoia”.

Davant les reiterades i nombroses queixes, l’alcalde sol·licita que s’inclogui la destinació Igualada – Bellaterra directa “en el servei exprés.cat creant més expedicions i amb serveis directes”. L’alcalde també destaca que aquesta ampliació “donaria una millor cobertura del servei i faria més eficient la inversió pública en mobilitat a l’Anoia”.

Un inspector de la Generalitat sobre el terreny

Aquesta acció del Govern municipal es suma a les reclamacions ja fetes de millora de la línia Igualada–Barcelona, en les quals a més, el Govern va convidar els responsables de la Generalitat a venir a la ciutat per comprovar a peu de carrer com funcionen en hora punta les dues línies, que opera la concessionària Monbús.

És així com, recentment, un responsable de la Generalitat es va desplaçar a Igualada per fer un seguiment del servei en directe, des de diverses parades de la ciutat, entre les 6 i les 9h del matí. Amb les dades obtingudes s’analitzarà el funcionament d’aquestes línies, que traslladen diàriament centenars d’usuaris.

Durant la inspecció d’aquests dos serveis, el regidor de Mobilitat, Miquel Vives, va acompanyar el representant del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat.