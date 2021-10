Un recorregut per Igualada amb imatges, a la Sala Municipal

A partir d’aquest dijous 28 d’octubre, la Sala Municipal d’Exposicions acull la mostra “La Nostra Història” de Biel Rabell. Es tracte del projecte de vídeo creació, guanyador del premi Igual’ART 2020/21. Biel Rabell és estudiant de disseny i creació digital i en aquesta exposició explica la història de la ciutat d’Igualada de forma visual i sintètica en imatges captades amb dron, utilitzant l’animació de mapes.

El vídeo passeja l’espectador per Igualada buscant una nova perspectiva, per això la majoria de les imatges estan rodades amb dron. S’ensenya l’espai amb plans dinàmics i atractius, elevant la mirada simulant el vol d’un ocell. Per canviar d’espai el dron pujarà amb un enfocament zenital passant a les animacions creades a Google Earth Studio amb el qual es fa el canvi de posició fins a la següent construcció.

El vídeo també conté una breu descripció dels edificis que es recorreran. L’audiovisual avança cronològicament pels espais. Comença mostrant els portals i muralles que van significar el naixement de la ciutat medieval del segle X fins al XV, passarà pel Rec d’Igualada i repassarà els bens culturals més rellevants de la ciutat com l’Ermita de Sant Jaume Sesoliveres, la Basílica de Santa Maria, el claustre de l’Escola Pia, l’antiga fàbrica de La Igualadina Cotonera, l’Antic Escorxador, l’Asil de Sant Crist, fins al Cementiri Nou de l’arquitecte Enric Miralles i Carme Pinós. De forma complementària al treball audiovisual, es mostren també diferents fotografies dels elements i edificis que formen part del projecte.

Tot aquest viatge estarà acompanyat per una composició musical de piano, inèdita, creada i interpretada pel mateix autor, per donar un sentit global i personal a l’obra, mostrant els coneixements musicals apresos a l’Escola Municipal de Música d’Igualada. La nostra història és un projecte que pretén canviar la mirada dels qui viuen, estimen i passegen per Igualada.

L’objectiu del premi Igual’ART és estimular la creació artística en l’àmbit local. El premi de 2.000 € s’atorga anualment al millor projecte d’arts visuals inèdit en qualsevol de les seves disciplines: pintura, escultura, dibuix o gravat, com també en fotografia, videoart o la combinació de qualsevol d’elles.