Un podcast vilanoví opta als Premis Ivoxx i depèn del vot popular

L’entitat +QCine s’ha presentat a un nou concurs relacionat amb la promoció del cinema. Es tracta dels Premis Ivoox de l’Audiència, que permet als oients de la plataforma premiar els seus podcast preferits i donar així visibilitat i reconeixement tant a Ivoox com als creadors dels continguts. El premi és un guardó que Ivoox lliurarà als 14 podcast més votats per l’audiència, un per cada una de els 14 categories existents.

Els vilanovins Javier Pérez-Vico i Raül Bocache de +QCine van presentar durant el mes de setembre el seu podcast en la categoria de cinema i l’organització ha seleccionat el programa que entra directament en la competició. Ara, però, és l’audiència qui té l’última paraula, ja que depèn dels seus vots per guanyar.

Les votacions es van obrir aquest dilluns i romandran obertes fins al pròxim 24 d’octubre. Cada persona podrà votar només una vegada i emetre un vot per categoria. El vot no es comptabilitzarà fins que Ivoox l’hagi pogut validar a través de les seves mesures de seguretat. Per això us demanaran el vostre correu electrònic.

Durant el mes de novembre, Ivoox anunciarà els guanyadors de cada categoria. A banda del trofeu, els guanyadors seran obsequiats amb visibilitat a la plataforma durant un any. I, juntament amb els segons i tercers classificats, també obtindran una menció i badge que podran inserir al seu web o al blog.

Si voleu votar per Mas que cine Podcast, ho podeu fer des d’aquest enllaç: https://es.surveymonkey.com/r/premiosivooxaudiencia2022