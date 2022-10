Un nou empat en el temps afegit

SANT CUGAT CF 1

CF IGUALADA

Els blaus han fet un inici de lliga amb bon joc i superioritat respecte els seus rivals, però el marcador ha acabat en empat en totes les jornades. I és que els anoiencs arribaven a Sant Cugat amb ganes transformar les sensacions mostrades en una primera victòria, que els faria escalar posicions a la taula classificatòria. Els santcugatencs, per la seva banda, arribaven després d’una derrota a Rubí volien sumar els tres punts davant la seva afició.

Durant els primers minuts, l’alta pressió local va incomodar el joc blau. No es van veure aproximacions a cap de les dues porteries. No obstant, mica en mica, els de Pedro Milla s’anaven apropant a l’àrea rival i Pedro va tenir dues oportunitats per avançar als igualadins, però el porter local ho va evitar. A la tercera, va ser la vençuda. Passada enrere de Cuadras i xut ajustat al pal de Pedro, que obria el marcador, al minut 32. L’equip se sentia fort i Tommy va poder eixamplar el resultat. S’arribava al descans amb una molt bona imatge i amb avantatge per la mínima.

A la represa, Tommy es va plantar sol davant el porter, però no el va poder superar. S’escapava una nova oportunitat. Tot i així, l’equip no patia en defensa fins que als últims minuts, el Sant Cugat va optar per pilotes llargues i directes. Un ensurt al minut 72, que David va desviar, va ser l’ocasió més clara dels del Vallès Occidental. Al minut 89, el porter blau va haver de ser substituït, i al minut 92, en una última jugada, els locals van fer l’empat.

De nou, gerro d’aigua freda per un Igualada que suma quatre empats en les primeres quatre jornades. La setmana vinent, l’equip visitarà Rubí, per tancar els quatre partits seguits que ha de jugar fora de casa.