Un gran Igualada Rigat cau eliminat del Play-Off contra el Noia

L'equip arlequinat cau 4-6 fent un gran partit contra el segon classificat de la temporada regular

L’Igualada Rigat va caure en els Quarts de Final de l’OK Lliga dissabte contra el Noia Freixenet per 4-6, en un partit boig que es podria haver decantat cap a les dues bandes. Els arlequinats van tenir molt a prop la possibilitat de forçar el partit de desempat, però dos gols a l’inici de les dues parts de la pròrroga van decantar el partit per l’equip de Sant Sadurní d’Anoia.

La primera part va començar amb els dos equips molt seriosos en tasques defensives. No obstant, això, Jordi Bargalló va fer el primer gol pel Noia Freixenet, posant el 0-1 al marcador. Durant tota la primera part es van succeir les oportunitats, amb diverses pilotes al pal dels arlequinats. El marcador, però, no es va moure més, arribant al descans amb la victòria per la mínima dels visitants.

A la represa, l’equip igualadí va mantenir un ritme competitiu molt elevat. Una falta directa en favor dels arlequinats la va fallar Llenas, i Vives va enviar al pal el xut posterior. Pocs minuts després, una nova targeta blava pel Noia va desencadenar un moment de tensió entre la grada igualadina i part de l’staff tècnic del Noia. A la pista, Nil Cervera va fallar i en la jugada posterior Marimon va enviar la bola al pal. En la següent jugada, el Mateix Marimon no va fallar i va posar l’1-1 al marcador. La segona part s’aventurava boja. Un minut després de l’empat igualadí, Jordi Bargalló, en una acció individual, va fer l’1-2 pel Noia Freixenet. Els igualadins no van perdre la cara al partit i, després d’una nova targeta blava pels de Sant sadurní, Marimon no va fallar, empatant el partit 2-2 amb un xut directe.

Només uns instants després, una nova falta dels de Sant Sadurní va suposar una altra targeta blava. Aleix Marimon no va dubtar i va fer el 3-2 per remuntar el partit, sumant a més un hat-trick en el seu compte particular.

La bogeria, però, anava cap a les dues bandes del partit. El veterà Jordi Bargalló va fer el 3-3 pels visitants. L’Igualada Rigat no li perdia la cara al partit, però una targeta blava comesa per Vives va suposar el 3-4 pels visitants a menys d’1 minut pel final.

L’equip arlequinat no semblava voler rendir-se. El tècnic, Marc Muntané, va posar els cinc jugadors de pista per aconseguir una superioritat numèrica que ajudés als igualadins. I així va ser com, a 20 segons pel final, Gerard Riba va enviar el partit a la pròrroga en rematar una pilota morta dins de l’àrea després d’un xut de Marimon.

La primera part de la pròrroga va començar de forma favorable per l’equip visitant, amb un gol de Xavi Rovira en el primer minut, posant el 4-5 al marcador. L’Igualada ho va intentar, però la defensa dels de Sant Sadurní va frustrar tots els atacs arlequinats. A l’inici de la segona part es va repetir el guió, amb un gol de Xavi Costa culminant una contra i posant un 4-6 molt complicat pels de la capital de l’Anoia.

Per acabar de completar un partit boig, l’anècdota del matx la va protagonitzar el visitant Humberto. L’stick de Nil Cervera es va quedar enganxat entre les rodes del patí del jugador del Noia. Va haver de ser el seu propi company d’equip, Xavi Costa, qui desmuntés el patí per treure l’stick. Un cop es va reprendre el joc, els igualadins van estar prop de l’empat gràcies a Llenas, però el gol no va arribar. En el darrer minut, Marc Muntané va tornar a fer entrar 5 jugadors de pista. Els arlequinats van assatjar de totes les maneres possibles la porteria del Noia, però sense aconseguir recompensa. L’Igualada Rigat va tenir a prop el tercer partit de desempat contra el segon classificat de la temporada regular de l’OK Lliga, però no va poder ser. El conjunt arlequinat va caure amb honor en un partit boig en què els arlequinats no van perdre la cara al joc.