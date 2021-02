Un Igualada dominador s’emporta els tres punts contra el Son Sardina

CF IGUALADA 3

AD SON SARDINA 1

Les blaves jugaven el seu segon duel de la setmana i arribaven a l’enfrontament davant d’un dels conjunts capdavanters de la categoria amb una bona dinàmica de joc i sensacions. En canvi, l’equip mallorquí, tercer classificat, arribaven a Les Comes amb una ratxa de quatre partits sense conèixer la victòria. Calia aprofitar les tòniques per treure un bon resultat.

El partit va començar amb la possessió de la pilota de les blaves. L’equip de Cubí tenia tranquil·litat per madurar el joc i arribar amb perill. En canvi, el conjunt balear buscava atacs ràpids. Excepte en una ocasió malbaratada per Font, les ocasions més clares van ser per les blaves, que van avançar-se al marcador ben aviat. Al minut 12, després d’una gran jugada trenada de tot l’equip, Pauli assistia a Marina, que definia per tot l’escaire. Les blaves se sentien molt còmodes i arribarien més oportunitats. Així va ser com, al minut 26, Marina seria la més murri, al robar una pilota dins l’àrea rival, superant la portera i fent el segon gol blau.

No obstant, l’alegria local va durar ben poc quan, al minut 33, un malentès entre la defensa i la portera va ser aprofitada per la davantera visitant. El gol va refredar el duel i es va arribar al descans amb un petit avantatge al marcador, que no reflectia el joc sobre la gespa.

A la represa, el domini blau va anar a més. A partir del joc de possessió, l’equip se sentia superior i les arribades blaves eren constants. Faltava matar el partit amb un gol i estar molt alerta amb els contracops del Son Sardina, que eren l’única opció de perill de les visitants.

Amb la bona posada en escena de les locals, en un córner, Helena rematava al fons de la xarxa, un refús de la portera visitant, per fer el tercer gol. Calia seguir igual per no sofrir. Les visitants van disposar d’una gran ocasió, que va acabar al pal, però el partit duel va finalitzar amb el tres a un.

El proper cap de setmana, l’equip tanca la primera volta en una sortida complicada al camp del Balears FC.