Un guissonenc, el primer nadó que neix a l’Hospital d’Igualada aquest 2026

La Korotoumous Diallo Sidibe ha estat el primer nadó del 2026 nascut a l’Hospital Universitari d’Igualada. La mare és la Yama, i el pare el Souleymane.
Ha nascut a les 14:05 h de l’1 de gener de 2026, amb un pes de 3.140 grams, i és de Guissona.
