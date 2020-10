Un grup d’emprenedors crea un mercat online de productes de l’Anoia

El passat dijous dia 8 d’octubre va sortir a la llum Mercat de Casa, el primer mercat online de productes de la comarca de l’Anoia, amb l’objectiu de potenciar el consum de proximitat i el teixit econòmic comarcal. El projecte, creat per tres joves igualadins, busca fer d’intermediari entre els productors agrícoles de la regió i els consumidors finals.

Mercat de Casa no només posarà a disposició del públic una pàgina web per a comprar sinó que també unificarà un sol punt de recollida de productes a Igualada. A més a més, gestionarà, conjuntament amb l’empresa anoienca Anem a Casa Teva, un sistema d’enviaments per tal de facilitar l’experiència als usuaris.

A Mercat de Casa s’hi podran trobar productes artesans i ecològics com làctics de diverses formatgeres de la comarca, productes carnis, cerveses artesanes de tota mena, ous ecològics, llegum, cafè, fruits secs, mel i una gran oferta d’olis d’oliva, vins i caves de proximitat, entre altres productes que de mica en mica s’anuncien a les xarxes del projecte.

A part de la compravenda d’aliments de proximitat, Mercat de Casa ofereix l’oportunitat als comerciants d’augmentar la visualització de la seva marca a través d’internet i les xarxes socials. També ho faran mitjançant la creació de cistelles amb una barreja de diversos productes durant èpoques festives. El mercat digital ja està operatiu a www.mercatdecasa.com i a les xarxes a @mercatdecasa.