Un Events CB Igualada tocat per les baixes perd a la pista del Prat

CB PRAT 49

EVENTS CB IGUALADA 39

Segona derrota consecutiva de l’Events CB Igualada en un partit molt marcat per les baixes del conjunt igualadí, que es van desplaçar fins El Prat amb només nou jugadores. L’inici del partit va ser força entrabancat, amb l’equip local amb més encert i agressivitat en el seu joc i castigant els errors defensius de les igualadines. Així, s’arribava al final del primer període amb un resultat de 16 a 19.

En el segon període, el marcador i el joc va ser més ajustat. La dinàmica del partit en aquest parcial estava marcada per la defensa intensa i per les errades en els llançaments de tirs lliures. Al descans s’arribava amb un escarransit 26 a 17.

En el tercer període, les jugadores de Xiki Almendro van començar amb un gran nivell defensiu i van aconseguir deixar l’equip del Prat amb només 6 punts. Les blaves van poder anotar des de més enllà de la línia de tres punts i això els va servir per ajustar les diferències. Al final del període, les igualadines empataven el marcador a 32 punts. L’equip havia pogut reaccionar i eixugar les diferències, deixant el partit totalment obert per al darrer període.

L’últim quart, però, va començar amb un parcial de 6 a 0 que donava molta moral i esperances a les locals i tirava per terra les esperances igualadines. A partir d’aquest moment, intercanvi de bones defenses agressives per part d’ambdós equips i d’anotacions des de la línia de tirs lliures. En aquest intercanvi de cops, les blaves van sortir derrotades i no van poder endur-se el partit. Al final, derrota per deu punts de diferència, 49 a 39.

El proper partit serà el proper diumenge a la tarda contra l’Hospitalet.