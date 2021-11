Un estudi analitza l’efecte de la vacunació en persones amb covid-19 persistent

La Unitat de Recerca de l’ICS Catalunya Central participa en un nou estudi col·laboratiu per entendre els mecanismes immunopatogènics de la covid-19 persistent i avaluar l’efecte i la duració de les vacunes contra la covid-19 sobre els símptomes. Setze pacients de la Catalunya Central participen en la investigació que arrenca avui al CAP Sant Joan de Vilatorrada. La doctora Anna Ruiz Comellas lidera l’estudi, per part de l’ICS a la Catalunya Central, que durarà dos anys durant els quals es faran set extraccions de sang als participants.

En l’estudi hi participaran 300 persones d’arreu de Catalunya i mobilitzarà investigadores i investigadors de l’Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), l’Institut Català de la Salut (ICS), l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Què és la covid-19 persistent?

La covid-19 persistent és la nomenclatura que s’ha fet servir per anomenar els casos de pacients amb símptomes de durada superior a les 4 setmanes des de l’inici de la malaltia. La probabilitat de desenvolupar covid-19 persistent no està relacionada amb la gravetat de la malaltia, però s’estima en fins a un 10% dels pacients. El perfil de covid-19 persistent correspon fonamentalment a una dona menor de 45 anys, que durant la infecció no va requerir hospitalització i que conviu amb els símptomes mesos després del contagi.

Possibles causes de la covid-19 persistent

Hi ha diverses hipòtesis sobre les causes de la covid-19 persistent. Una podria ser que el virus o bé proteïnes del virus persisteixin en determinades zones del cos produint una resposta inflamatòria. Una altra hipòtesi és que hi hagi una resposta inflamatòria molt forta a la infecció que danyi diferents teixits i també podria ser que es produeixin anticossos autoimmunes que podrien estar atacant diferents teixits del cos.

Efecte de la vacunació en les persones amb COVID-19 persistent

Es creu que les vacunes contra la covid-19 podrien ajudar algunes persones amb covid-19 persistent, disminuint-ne la intensitat dels símptomes. No se sap si totes les vacunes actuals tindrien un efecte beneficiós potencial, quant de temps duraria aquest efecte i quins en serien els mecanismes.

En un estudi previ col·laboratiu de l’IDIAPJGol, el Col·lectiu d’Afectades i Afectats persistents per la covid-19 i l’Institut Català de la Salut, amb més de 2.000 persones, es van definir els perfils clínics de la covid-19 persistent i la seva relació amb la qualitat de vida. La recerca actual s’està duent a terme en col·laboració amb el col·lectiu d’Afectades i Afectats Persistents per la covid-19 a Catalunya, que està finançada per la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu.