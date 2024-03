Un emotiu homenatge literari reuneix amics i família de Carme Junyent

La Sala d’Actes de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia es va omplir dijous passat dia 21 per la presentació del llibre pòstum de Carme Junyent. La directora de l’Arxiu, Marta Vives; el president d’Òmnium Anoia, Pere Joan Vinós, i el president de la Revista d’Igualada, Josep Ma Solà van donar inici a un acte literari amb una gran càrrega emotiva, que va comptar també amb una intervenció dels fills de la lingüista anoienca malauradament traspassada el mes de setembre als 68 anys.

El lingüista i professor Pere Comellas i Casanova, company de Carme Junyent a la Universitat de Barcelona i al Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades GELA, va oferir una xerrada de gran profunditat a nivell acadèmic sobre la tasca de Carme Junyent com a estudiosa de llengües minoritàries i minoritzades, i va fer un repàs de la seva actuació acadèmica i docent i de l’important paper que va jugar en la presa de consciència social sobre la situació real i crítica en què es troba el català. L’acte va servir també per presentar el llibre pòstum “No patiu per mi”, editat per Comanegra.

La filòloga i lingüista masquefina Carme Junyent i Figueras va ser professora de lingüística a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, presidenta del Consell Lingüístic Assessor de la Generalitat de Catalunya i directora del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA). Era considerada un referent internacional en l’àmbit de les llengües minoritàries i va deixar com a llegat una àmplia obra sobre la diversitat lingüística arreu del món i diversos treballs sobre la immersió lingüística a Catalunya, a més de participar activament en el debat sobre el llenguatge inclusiu aportant-hi un punt de vista científic i crític.

L’acte va ser organitzat per Òmnium Anoia i la Revista Igualada, amb la col·laboració d’APLEC, Plataforma per la Llengua, Consorci per a la normalització lingüística, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i la Llibreria Llegim?.