Un doble perímetre de seguretat impedirà que la gent sense entrada s’acosti a veure la Night Glow i Stay Homas

Igualada celebrarà aquest dissabte l’esdeveniment més multitudinari post pandèmia. La Night Glow, en el marc de l’European Balloon Festival, i el concert del grup revelació català, Stay Homas, com a concert inicial de l’Anòlia, acolliran 3.000 persones al Parc Central.

Després que el govern de la Generalitat anunciés noves restriccions per mitigar l’augment de casos de coronavirus que s’estan produint a Catalunya en les darreres setmanes, aquest dimecres al matí, el regidor Miquel Vives ha anunciat el dispositiu de seguretat per evitar aglomeracions en aquest espai. Per fer-ho, hi haurà un doble perímetre de seguretat, que farà que només les persones amb entrada puguin apropar-se a la zona. Si no es té entrada, l’accés tant per cotxes com per vianants quedarà restringit entre els carrers Itàlia, Alemanya, França i l’avinguda Catalunya. Aquest segon perímetre de seguretat impedirà que tots aquells que tenien intenció d’apropar-se al Parc Central per veure la Night Glow o el concert sense entrada, se’ls farà impossible veure-ho i escoltar-ho.

Miquel Vives ha remarcat que “Igualada no renuncia ni a fer el Night Glow ni el concert posterior, però hem pres mesures per seguir les recomanacions i obligacions del PROCICAT”. Vives ha demanat als participants responsabilitat individual i, tot i que no sigui obligatòria, demanen a tothom que s’utilitzi la mascareta.