Un detingut per una agressió xenòfoba contra el propietari d’un bar d’Igualada

Mossos d’Esquadra de l’Àrea d’Informació Territorial Central de la Comissaria General d’Informació han detingut un home de 22 anys a qui se li atribueixen delictes d’amenaces, danys, lesions i un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques (delicte d’odi), per haver actuat per motius xenòfobs. El detingut té antecedents policials per haver participat en una altra agressió per motivacions d’antagonisme ideològici ha estat denunciat en diverses ocasions per tinença d’armes prohibides (defenses extensibles i navalla) i lesions.

La Policia Local d’Igualada va actuar en un primer moment i va poder determinar que els presumptes autors dels fets s’havien dirigit a un domicili del barri proper al bar. Ja al domicili els dos presumptes autors de l’agressió xenòfoba es van negar a obrir la porta a les dotacions policials, tot i que van sortir per la finestra, des d’on van continuar cridant consignes xenòfobes contra les comunitats xinesa i magribina, així com van fer proclames de caràcter nacional-socialista. Un dels homes va fer la salutació feixista, estirant enlaire el seu braç dret.

La investigació policial continua oberta per tal de localitzar el segon presumpte autor de l’agressió.

Agressió a un bar d’Igualada

El dia 5 de juny un home va accedir a un bar de la localitat d’Igualada amb el tors nu. El propietari de l’establiment, d’ètnia xinesa, va requerir-li que per qüestions d’higiene es posés una samarreta per tal de poder consumir a l’establiment. L’home va reaccionar de manera violenta contra el gerent a qui va insultar reiteradament, fent contínues al·lusions a la seva nacionalitat, va trencar mobiliari i va amenaçar de tornar amb altres persones per agredir-lo.

Hores més tard va tornar al bar, acompanyat d’un segon home. Tots dos van proferir insults de caràcter xenòfob i provocacions constants amb crides perquè marxés d’Espanya. La situació va derivar en amenaces, empentes i en una agressió contra el propietari de l’establiment, que va haver de ser atès per la Unitat d’Urgències i Emergències de l’Hospital d’Igualada, a causa de les lesions que va patir.

L’agressió va succeir davant dels familiars de la víctima, així com de clients del bar, fet que va comportar una situació d’humiliació pública de la víctima.

La xenofòbia comporta un tracte diferent o desvaloració de persones fonamentats en el seu origen ètnic, la seva pertinença a un grup o a una comunitat que comparteix llengua, identitat o cultura, o uns trets físics determinats.

L’Àrea d’Informació Territorial Central de Mossos, de manera coordinada amb la Policia Local d’Igualada, es va fer càrrec de la investigació dels fets, i han identificat els dos presumptes autors de l’agressió.

El 9 d’agost agents de la Comissaria General d’Informació van detenir l’home que en un primer moment va increpar i posteriorment va agredir la víctima. El 10 d’agost va passar a disposició davant del Jutjat de guàrdia d’Igualada.