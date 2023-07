Un detingut per robar a l’escola Emili Vallès d’Igualada

Segons informa la Policia Local d’Igualada, s’ha detingut a un home de 44 anys per robatori amb força a l’Escola Emili Vallès.

Els fets es van produir ahir a la tarda quan el personal de neteja de l’escola igualadina va fer l’avís a la Policia alertant que hi havia algú a l’interior del col·legi. Com detalla la Policia, van detenir in situ al lladre.

La Policia Local d’Igualada també informa que en les darreres setmanes s’han produït diversos robatoris de material elèctric en instal·lacions esportives i altres edificis municipals. Aquestes sostraccions han provocat desperfectes i alteracions en el normal funcionament dels equipaments. El cos de seguretat investiga si el lladre detingut ahir pot tenir relació amb aquests robatoris.