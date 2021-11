Un cotxe bolca en un accident a la cruïlla d’Avinguda Barcelona amb carrer Lleida

Aparatós accident el que es va viure ahir al vespre a Igualada. El xoc entre dos turismes a la cruïlla entre carrer el carrer Lleida i l’Avinguda Barcelona, davant de l’Escola Gaspar Camps, va provocar que un d’aquests quedes girat cap per avall i una grua l’hagués de remolcar. L’accident es va produir pels volts de 3/4 de 10 de la nit i a l’arribada dels Bombers, ja no hi havia cap persona atrapada dins del vehicle bolcat, que va poder sortir pel seu propi peu. No consta cap ferit i els Bombers només van haver de desconnectar les bateries dels vehicles, un procediment habitual en aquest tipus d’accidents.

Compartir