Un clam per la llengua i la cultura

Dimecres vinent, la diada de Sant Jordi tornarà a omplir els carrers de roses i llibres, un espectacle vibrant que any rere any reafirma la nostra identitat com a poble. Aquesta festa, arrelada profundament en la nostra història i tradició, és molt més que una celebració folklòrica; és un clam viu per la cultura catalana, un recordatori constant de la riquesa del nostre patrimoni i la vitalitat de la nostra llengua.

En un moment crucial per al futur del català, tal com alerten els recents informes, la celebració de Sant Jordi adquireix una dimensió encara més significativa. Les dades sobre l’ús social de la llengua són preocupants i ens obliguen a una profunda reflexió. No podem obviar la realitat que el català es troba en un moment delicat, on la seva pervivència a llarg termini no està garantida. Aquesta diada, per tant, esdevé un acte de resistència cultural, una manifestació col·lectiva de la nostra voluntat de mantenir viva la flama d’una llengua que ens defineix i ens connecta amb segles d’història i creació.

Passejar entre les parades de llibres no és només una oportunitat per descobrir noves lectures i gaudir de la companyia dels nostres escriptors. És també un acte de defensa activa de la nostra llengua. Cada llibre en català que es ven, cada conversa que s’estableix en la nostra llengua als carrers, cada rosa que s’acompanya d’una dedicatòria en català, és una petita victòria contra la invisibilitat i l’oblit.

La cultura catalana, amb la seva diversitat d’expressions artístiques i literàries, és un pilar fonamental de la nostra societat. Ens enriqueix, ens interpel·la, ens convida a la reflexió i al debat. Sant Jordi és la màxima expressió d’aquesta vitalitat cultural, una jornada on la literatura esdevé protagonista i on es fomenta la lectura en la nostra llengua.

Aprofitem aquesta jornada per reafirmar el nostre compromís amb la llengua catalana, per fomentar-ne l’ús en el nostre dia a dia i per transmetre aquest llegat amb orgull a les generacions futures. Sant Jordi és un símbol d’esperança i de resistència. No és només una festa del present, sinó una inversió en el nostre futur com a nació.

Feliç Diada de Sant Jordi!