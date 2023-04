Un centenar de persones homenatja la soprano Victòria dels Àngels a La Llacuna

Un centenar de persones es va aplegar dissabte dia 8 d’abril a l’espai Cal Sagrera, de La Llacuna, en la conferència-concert que es va organitzar en aquesta antiga fàbrica tèxtil amb motiu del centenari del naixement de la soprano Victòria dels Àngels. En l’acte va participar la presidenta de la Fundació Victòria dels Àngels, Helena Mora, que va repassar la vida i anècdotes de la cantant al costat del seu biògraf, el musicòleg i periodista Pep Gorgori. També hi va tenir un protagonisme destacat la soprano Montserrat Seró, que va estudiar becada per la Fundació Victòria dels Àngels i ha obtingut nombrosos guardons, entre ells, fa només dues setmanes, el del Concurs de Cant Josep Palet. Seró va interpretar diverses obres d’autors com Granados i Fauré que van formar part del repertori de la mítica soprano, així com una emotiva versió d’El cant dels ocells.

Helena Mora va destacar que “l’assistència de cent persones en una població que no arriba al miler d’habitants és una mostra de l’admiració que encara suscita la figura d’una de les cantants més internacionals i més estimades que hi ha hagut a Catalunya”. Durant la seva intervenció, va animar el públic a participar en algun dels nombrosos esdeveniments que s’estan programant en el marc de l’Any Victòria dels Àngels, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Els assistents també van poder veure de ben a prop objectes personals de la cantant, conservats en una maleta que custodia la Fundació. El seu biògraf, Pep Gorgori, va explicar que “és un acte molt especial que fa temps que volíem fer, però que no podíem organitzar a Barcelona perquè segurament vindria massa gent i és possible que s’acabés malmetent algun objecte, de manera que vàrem decidir per fer-lo aquí, al meu poble, La Llacuna”.

El regidor de Cultura d’Igualada, Pere Camps, es va desplaçar fins La Llacuna per assistir a l’esdeveniment, i es va mostrar interessat en conèixer detalls de la carrera de Victòria dels Àngels i en la possibilitat de retre-li homenatge també a la capital de l’Anoia. En acabar la conferència, el grup de caramelles llacunenc “Ben endins com qui ensorra l’àpit” va fer una cantada en què van incloure la sardana L’Empordà, d’Enric Morera, en presència d’un nebot-nét del compositor, Joan Morera, que també va assistir a l’acte.