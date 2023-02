Un any més, arriba la Festa de la Caldera de Montmaneu

Per Carnestoltes un dels costums més arrelats són els grans àpats col·lectius, oferts en alguns llocs als pobres, i en d’altres que pren part tota la població, que és possiblement el seu origen correcte. Tothom participa en l’obtenció dels ingredients, que passen a ser comuns i tothom hi té dret. Aquest tipus d’àpats tenen el seu origen en cerimònies sagramentals col·lectives anteriors a la cultura romana, sentit que encara mantenim en els grans banquets que efectuem en grans moments de la nostra vida.

El repartiment de la caldera, una mena d’escudella, és una tradició que es conserva a la població. Tradicionalment es realitzava el dimarts de carnaval, malgrat en l’actualitat té lloc el diumenge de Carnestoltes. Prèviament a la distribució del menjar entre els veïns i visitants el capellà beneeix les calderes d’escudella. Es també tradicional concursar en un típic joc de bitlles mentre les calderes amb la botifarra, trossos de cansalada, arròs, fideus i d’altres condiments s’acaben de coure.

Com cada any la festa comença el dissabte a la tarda amb una cercavila pels carrers del poble i l’espectacle d’animació infantil del grup Rovell d’Ou.

I diumenge, dia de la Festa de la Caldera pròpiament dit, comença ja de bon matí amb les calderes al foc per elaborar l’escudella a càrrec dels calderers encapçalats pel mestre calderer Josep Parera.

A partir de les 9 tothom qui ho desitgi pot anar a fer-se l’esmorzar consistent en pa amb tomàquet i botifarra a la brasa. Durant tot el matí es podrà gaudir del Mercat de pagès.

A les 11 del matí els Moixiganguers d’Igualada encetaran la temporada de castells a Montmaneu acompanyats dels Castellers de Caldes de Montbui. A la mateixa hora tindrà lloc la Missa solemne.

A 2/4 de 2 del migdia tindrà lloc un dels actes centrals de la festa com és el nomenament de la Calderera d’Honor que enguany serà la cantant catalana Gisela. També es farà el nomenament del calderer honorífic, que serà Samuel Reyes, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

A les 2 del migdia, després de la benedicció de les calderes a càrrec de mossèn Enric Garcia, es farà el repartiment gratuït de la caldera entre el públic assistent.

La festa acabarà diumenge a la tarda, a les 6, amb l’espectacle “Érem 3 però un és mort”, un monòleg d’humor amb Àngel Miralles i David Sas a la Sala de Montmaneu.