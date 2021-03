[Un any de covid] Miguel Pineda: “Alguns dels locals estan tancats i hem hagut de deixar-hi de treballar i fer reajustaments econòmics”

En Miguel Pineda és empresari i es dedica al sector de la neteja. Aquest ha estat un dels més oblidats, segurament, al mateix temps que eren dels que més exposats estaven al virus.

Un dels sectors que s’ha vist més trasbalsat amb l’impacte de la pandèmia ha estat el de la neteja, el qual ha passat a ser essencial. Com us ha afectat l’esclat de la pandèmia?

Alguns dels locals estan tancats i hem hagut de deixar-hi de treballar i fer reajustaments econòmics

Quins són els espais principals en els quals treballeu actualment?

Ara mateix ens enfoquem més en comunitats, en blocs comunitaris. Pel que fa al tema dels parcs, el toquem molt poc, i a més, molts locals comercials han tancat o no estan oberts.

Entenc que en molts casos heu hagut de netejar espais que prèviament havien estat en contacte amb positius. Quines mesures de seguretat preneu per evitar contagiar-vos?

Portem guants d’un sol ús, mascaretes i esprai de producte per eliminar el virus. Cada vegada que anem a una escala ens posem els guants, una miqueta d’esprai entre les mànigues i el cos… Intentem que en cas que entrem en contacte amb el virus es mori i, sobretot, no contagiar d’una comunitat a una altra.

Heu tingut alguna complicació més enllà de la disminució de la demanda?

No, tot bé, hem anat a alguna comunitat que ens han trucat concretament per anar a desinfectar perquè hi ha hagut algun veí que ha estat infectat, però prenent les mesures de protecció no hi ha hagut problema, la gent en general és amable.

Us heu vist amb l’obligació d’acomiadar personal?

No, per sort en el cas de la meva empresa som tres i no hi va haver la necessitat d’acomiadar a ningú, sí que hi ha hagut reduccions d’algunes hores.

Com us han afectat les restriccions de la Generalitat?

Al principi hi va haver una setmana que no sabia si podia treballar o no. Hi va haver un temps que hi havia llocs que no podíem netejar, ens va agafar desprevinguts i no ens podíem traslladar ni a la Pobla.

Com valores el futur dins la teva professió? A curt i a llarg termini.

A curt termini més o menys es va mantenint la feina, però a llarg termini hi ha clients que, si no reben els ingressos, moltes comunitats el que fan és netejar ells mateixos.