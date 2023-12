Un afer amorós posa en risc l’estabilitat del govern d’Igualada

Publicitat

Són dies complicats per al govern de la ciutat que ara mateix es troba en perill de trencadissa total després que dimarts sortís a la llum la presumpta relació extramatrimonial d’un conegut regidor. La suposada relació que estaria mantenint és amb una “vella amiga”, habitual en les trobades polítiques de la ciutat.

El romanç es va destapar després que, durant la jornada de la 85a Copa Nadal del Club Natació Igualada, es veiés XXX discutint aferrissadament amb la dona, vint anys més jove que el polític; aquesta li estaria fent xantatge perquè el regidor fes pública la seva relació. “N’estic farta de ser el teu florero“, li deia, cridant.

Des de La Veu hem pogut contactar amb aquesta persona, qui ens ha demanat que mantinguem el seu nom en l’anonimat. La dona assegura que ella i el regidor porten veient-se des de fa gairebé un any, tot i que no ha sortit a la llum fins ara quan, segons explica, ella ha dit “prou” i ha volgut fer l’afer públic. XXX li hauria promès deixar a la seva dona -una ITV de cap a peus- i oficialitzar l’aventura amorosa que tenien des de feia gairebé un any. La dona explica que amb el temps ha anat veient que el regidor li “donava llargues” i, per tant, ha estat ella qui ho ha acabat explicant. Diu també que té proves gràfiques d’ella i el regidor sortint de l’hotel Canaletes a altes i intempestives hores de la nit i en diverses ocasions. Finalment, ha posat èmfasi que “no vol fer mal a la família del regidor, però s’havia de saber la veritat”.

Altres fonts indiquen que el xantatge emprat per l’amant té com a última finalitat la voluntat d’ocupar un lloc com a càrrec de confiança a l’Ajuntament de la ciutat. “El Castells té molts calés per gastar”, diu la jove.

La prova definitiva que ha fet saltar l’escàndol ha estat la piulada que ha penjat una amiga de la dona a la xarxa X, on es veu una imatge del regidor amb un mocador de fer farcells i, s’interpreta que el text és un missatge enviat per XXX a l’amant:

“Amore, porto el teu mocador de fer farcells. És com sentir-te al meu costat. Em cuida. Em protegeix. Conto les hores per tornar-nos a veure. Estimar-te. Sortir d’aquí. Teu”.

A aquestes hores el govern de la ciutat ha convocat una reunió d’urgència per afrontar la situació de crisi en què es troben. L’alcalde Castells, en destapar-se el cas, ha declarat aquest matí davant la premsa que confia plenament en la “professionalitat del regidor” i ha desmentit que aquest tingués una relació extramatrimonial, al·legant que hi ha gent que “ens volen veure caure i faran el possible per aconseguir-ho, siguin quines siguin les conseqüències. És cert que tinc molts calés per gastar, però són per pagar les meves cosetes, no per pagar amants de regidors. Fins aquí podríem arribar”, deia l’alcalde.

Compartir