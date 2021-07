Un accident mecànic, principal hipòtesi en l’incendi de l’Anoia

La principal hipòtesi amb què treballen els Agents Rurals sobre l’origen de l’incendi de la Conca de Barberà i l’Anoia és que hagi estat un accident mecànic. El cap de l’àrea regional dels Agents Rurals de Tarragona, Cándido Rincón, ha explicat a l’ACN que, tot i que la investigació no està tancada, “la intencionalitat té molt poca força i estem treballant en un possible accident mecànic, que pot ser molt variat, un tub d’escapament, un cotxe o un tractor”. Tot i això, admet que és difícil acabar determinant exactament el tipus de vehicle que va provocar el foc. Els Bombers van donar per controlat l’incendi aquest dilluns al vespre, però una cinquantena d’efectius segueixen vigilant la zona per controlar les fumeroles i els punts calents.

