UECANOIA torna a organitzar el curset d’esquí alpí

El Club Excursionista UECANOIA organitza com és costum en arribar a aquestes dates el 39è Curset d’Esquí Alpí 2020. El pròxim diumenge, dia 15 de novembre s’obre el període d’inscripció que durarà fins al 12 de desembre.

Aquest curset està pensat per ensenyar a esquiar o millorar el nivell d’esquí als nens i joves a partir de 7 anys que s’hi inscriuen. Es fan grups diferents, amb dos monitors en cada un d’ells, repartits segons el nivell d’esquí de cada cursetista. Les classes es duen a terme en sessions de matí i tarda a les pistes del domini esquiable de GRANDVALIRA (Andorra).

L’allotjament el tenim reservat com cada any al refugi Aina de Canillo. És un equipament que s’ajusta perfectament a les nostres necessitats on ens sentim com a casa perquè ja fa trenta-nou anys que hi anem. Aquest any el tenim especialment adaptat a les necessitats que ens indica el Govern Andorrà derivades de la COVID19. Les classes d’esquí van a càrrec dels nostres monitors, reforçades amb monitors de GRANDVALIRA pels debutants. La sortida es farà el dia 26 de desembre a les 5 de la tarda de l’estació d’autobusos d’Igualada i la tornada serà el dia 31 a les 19’30 h en el mateix indret.

Tenint en compte totes les despeses, el preu és força ajustat (perquè els 12 monitors del club que hi treballem ho fem de manera altruista) i inclou les classes d’esquí, el transport fins a Andorra i els autocars de cada dia per pujar i baixar de Canillo fins al telecabina de Soldeu, el forfait pels cinc dies, la pensió completa al refugi, la cursa cronometrada, els monitors de Grandvalira que també contractem, etc. En acabar les classes d’esquí, després de la sessió de dutxa i del berenar, els nens i joves participants poden optar pel cinema, jocs de taula diversos, tenis de taula, lectura… També fem alguna visita al poble de Canillo i al seu Palau de Gel. Tots els participants tenen reservat el guarda esquís al Pla dels Espiolets (Soldeu) de tal manera que només han de portar els seus esquís el primer dia i l’últim. La resta queden guardats a l’estació. El dinar també el fem al pic-nic del Pla dels Espiolets. Els remuntaments per accedir al domini de GRANDVALIRA el fem des del telecabina de Soldeu.

Les places són limitades. Els participants en el curset de l’any passat, com és costum, tenen la plaça reservada (fins al 30 de novembre) El període d’inscripció és del 15 de novembre al 12 de desembre, ambdós inclosos. Les places disponibles pels nous participants s’adjudiquen per ordre d’inscripció a partir del pròxim dia 15 de novembre. Per formalitzar la inscripció cal fer-ho presencialment als locals del club o bé fent la inscripció online. Més informació a l’apartat d’Esquí Alpí de la pàgina web del club: www.uecanoia.cat.