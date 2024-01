Trofeu Pell, altrament, Circuït Internacional de Fotografia 2023

Publicitat

L’art fotogràfic a escala mundial novament ha tingut cita a la nostra ciutat, amb la 73a Edició del Trofeu Pell. Un any més, aquest certamen, el Trofeu Pell, altrament, Circuït Internacional de Fotografia, s’ha celebrat en la seva puntual convocatòria del mes de desembre, contribuint, com sempre, a posar la nostra ciutat en el mapa mundial de l’art fotogràfic, a partir d’una consolidada iniciativa promoguda per l’Agrupació Fotogràfica, i que compta amb entitats i persones compromeses en la concessió dels premis de l’esmentat concurs, reconegut per entitats fotogràfiques de la talla de: FIAP, PSA, CEF i FCF.

Això és, el passat 17 de desembre va dur-se a terme l’habitual edició del Trofeu Pell, altrament, L’Ibèric, en la seva 73na convocació, a les dependències de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, amb un jurat format per dotze membres acreditats que van donar com a veredicte, enmig d’un total de 2989 fotografies, d’una notable qualitat, de 213 autors/es, representatius de 39 països, els següents guanyadors segons les diverses seccions del premi: Millor Autor del Circuit “Trofeu Pell, MANFRED PILLIK (Àustria), amb l’obra “Ueber dem Reck”; Premi Especial Monocrom “Agrupació Fotogràfica d’Igualada”, RENE KUIPERS (Holanda), amb l’obra “Loneliness”; Premi Especial Color “Ajuntament d’Igualada”, RAMÓN VAQUERO ALDAZÁBAL (Espanya), amb l’obra “Silver-and-Gold”; Premi Especial Street Photography “Josep Pomés i Jorba”, MARCEL VAN BALKEN (Holanda), amb l’obra “Repair” i Premi Especial Paisatge Natural “Ramon Godó i Franch”, JOSÉ M. PICÓN CHIMELIS (Espanya), amb l’obra “A landscape to dream”.

Aquestes i altres obres premiades van ser donades a conèixer públicament, aquest diumenge, 7 de gener del 2024, en l’acte del lliurament de premis a l’Espai d’Exposicions de l’AFI, amb la respectiva representació institucional i de les entitats i persones compromeses amb el “Trofeu Pell”, que concedeixen els premis.

Les fotografies poden ser visionades a les websites: https://afi-igualada.fotogenius.es/access o bé www.afigualada.com I, més endavant seran exposades al FineArt 2024.

