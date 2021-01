Trobada d’emprenedors agraris de la Conca sobre creativitat competitiva

La recuperació del paisatge en mosaic i la diversificació en la producció agrosilvopastoral són dos dels reptes que més preocupen a la Conca d’Òdena. Així ho van assenyalar la dotzena de participants a la nova trobada de creativitat competitiva organitzada aquest dimecres per la Diputació de Barcelona en el marc del BCN Smart Rural, un projecte europeu cofinançat amb fons FEDER.

La sessió, realitzada en format telemàtic, va permetre identificar les dades i els indicadors que necessiten els ajuntaments i les associacions del territori per conèixer millor les característiques del seu sector agroalimentari, a més de reflexionar sobre com els agradaria que fos el futur Observatori BCN Smart Rural. A la trobada van ser convidats a assistir-hi el Consell Comarcal de l’Anoia, tots els municipis que promouen el Parc Agrari de la Conca d’Òdena i membres d’entitats i associacions locals com el Col·lectiu Eixarcolant i Salvem Can Titó.

El procés participatiu es va dividir en dues dinàmiques. La primera va estar centrada en identificar quines són les grans temàtiques agroalimentàries que més preocupen al territori i sobre les quals hi ha més manca d’informació; la segona va consistir en recollir, agrupar i prioritzar les dades més útils i interessants a l’hora de desenvolupar accions concretes en aquests municipis. En les seves conclusions, els participants van assenyalar com a reptes prioritaris la recuperació del paisatge en mosaic, la diversificació en la producció agrosilvopastoral, l’envelliment de la pagesia i la necessitat de generar conscienciació sobre els sistemes de conreu més sostenibles.

Sobre l’estratègia BCN Smart Rural

L’Observatori BCN Smart Rural vol ser una plataforma d’innovació que ajudi els ens locals a gestionar i dinamitzar els seus espais agraris i, per aconseguir que els hi sigui realment útil, la Direcció Territorial Agrària de la Diputació de Barcelona té previst organitzar cinc trobades més arreu de la demarcació. La plataforma entrarà en funcionament a finals d’aquest any i és una de les actuacions fonamentals de l’estratègia BCN Smart Rural.

Aquesta iniciativa s’ubica a l’avantguarda de l’acció en matèria agrària i alimentària que la Diputació de Barcelona està activant amb horitzó 2030 i es troba alineada amb les grans estratègies europees i internacionals en aquesta matèria: principalment, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i la campanya «De la Granja a la Forquilla» (en anglès, «Farm to Fork»), que es troba al centre del Pacte Verd Europeu.

La visió del projecte BCN Smart Rural és posar al centre de l’agenda política del territori el dret a una alimentació saludable, sostenible, de proximitat i amb un balanç de zero emissions i, amb aquest objectiu, col·laborar amb els ajuntaments de la demarcació que vulguin millorar la seva governança alimentària.