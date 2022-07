Trobada de l’alcalde Castells amb el conseller d’Interior Joan Ignasi Elena

La seguretat és un pilar essencial de qualsevol ciutat i és responsabilitat de totes les administracions treballar per garantir-la. En aquesta línia, l’alcalde Marc Castells, acompanyat de la tinent d’alcalde Carlota Carner, s’han reunit amb el Conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, i amb el Director General de la Policia, Pere Ferrer, per tal d’abordar diferents aspectes per seguir enfortint la seguretat ciutadana a Igualada.

Des del govern municipal s’ha reclamat al Conseller més efectius del cos de Mossos a la ciutat, més tenint en compte que venen les vacances d’estiu amb molts esdeveniments importants com son l’European Ballon Festival, l’Anòlia o la Festa Major, i que concentren una gran quantitat de persones.

Més policia local

D’altra banda, també s’han analitzat les dades de fets delictius a Igualada per cada 1.000 habitants, que estan per sota la mitjana de Catalunya, però es va posar de relleu la necessitat de seguir reforçant la percepció de seguretat a la ciutat mitjançant accions que visibilitzin encara més la presència de tots els cossos de seguretat, fent per exemple, més patrullades a peu conjuntes entre la Policia Local i el cos de Mossos d’Esquadra. En aquest sentit, des del govern de la ciutat ja s’ha anunciat que de cara el proper octubre s’incorporaran 7 nous agents a la Policia Local d’Igualada, amb la voluntat clara de seguir rejovenint la plantilla i reforçar la presència als carrers de la ciutat.

Aquestes mesures consensuades pel govern d’Igualada i la conselleria d’interior “han d’acompanyar tota la tasca en prevenció que ja s’està fent des de l’Ajuntament, des d’una perspectiva policial amb les diferents campanyes de control d’oci nocturn o de seguretat viària, però també des d’una perspectiva urbanística amb el reforç d’il·luminació de l’espai públic o amb la instal·lació de càmeres, entre d’altres”, expliquen des de Junts per Igualada. “Perquè la seguretat cal afrontar-la de manera transversal, i de fet aquesta és la idea amb la que s’està treballant també el nou pla Local de seguretat, que recull dades de tots els departaments per tal de fer una diagnosi acurada que defineixi les línies d’actuacions pels propers anys a la ciutat en matèria de seguretat”.

L’objectiu del govern de Marc Castells és que “Igualada segueixi millorant en seguretat i que treballi de valent contra l’incivisme, i per fer-ho possible cal potenciar més que mai les complicitats de totes les administracions per multiplicar esforços”, diuen en una nota de premsa.