A TRIVÁZQUEZ, construïm vincles que duren generacions

Avui ens acompanya en Xavier Vázquez, CEO de construccions Trivázquez S.L., una empresa amb més de trenta anys de trajectòria, arrelada a la comarca de l’Anoia i convertida en un referent dins del sector de la construcció. Amb una clara vocació per la feina ben feta i un ferm compromís amb el territori, en Xavier ens parla del passat, present i futur d’una empresa que ha crescut al costat de les persones.

Com van ser els teus inicis en el món de la construcció?

Vaig començar molt jovenet, l’any 1993, com a manobre, treballant al costat del meu pare. Aquells primers anys van ser essencials per aprendre l’ofici des de la base i adquirir uns valors sòlids envers la feina, ja que aquest ofici només s’aprèn amb moltes hores a les obres i vivint-les de prop. Tot i que entre el 2001 i el 2005 vaig fer una pausa i em vaig desvincular de l’activitat diària de l’empresa —cal recordar que en aquell període era plena bombolla immobiliària—, el vincle familiar i emocional amb Trivázquez mai no es va trencar. Sempre vaig mantenir el sentiment de formar part del projecte, i en cap moment vaig deixar de ser soci de l’empresa, igual que el meu pare i el meu germà.

El 2005 tornes a l’empresa familiar. Com va ser aquest retorn?

Va ser en un moment clau, el 2005 iniciàvem un edifici de construcció nova en la Pobla de Claramunt, jo tornava amb moltes ganes i amb una visió renovada, per tal d’aprendre dia a dia i poder-me forma a partir de llavors en molts àmbits de la construcció i formacions molt especialitzades com: treballs verticals, obra civil, obra nova, soldadura, operador de grues, maquinària pesada, etc. Tot plegat per afrontar nous reptes i projectes més exigents.

L’any 2007 assumeixes un rol important. Com l’afrontes ?

Aquell any passo a ser l’administrador únic de l’empresa, per decisió del meu pare i del meu germà, càrrec que ocupo durant dotze anys. Van ser anys molt complicats i difícils de gestionar, especialment durant la crisi del sector de la construcció (2008-2014) i en moments difícils com la mateixa crisi econòmica profunda en què es trobava tot el país, vam patir un accident laboral greu el 2007 i la jubilació del meu pare a l’inici de la crisi més tota la crisi econòmica d’anys. Ens vam veure obligats a fer una reestructuració profunda: diversificar els serveis, apostar per la formació contínua i adaptar-nos als canvis constants del sector. Personalment, vaig haver d’assumir treballs molt durs i amb un alt nivell de dificultat i perillositat molt alta per tal de mantenir l’estructura de l’empresa i conservar els llocs de feina del nostre personal.

L’any 2018 hi ha un relleu. Què passa aleshores?

El meu germà pren el relleu al capdavant com a administrador únic de l’empresa del 2018-2023, però a finals del 2023 marxa de l’empresa i emprèn un nou camí professional. És llavors, el 2024, quan torno a assumir la direcció, amb el suport sempre del meu pare, de l’equip de Trivazquez i sobretot dels nostres clients. Aquesta tornada reforça una manera de fer diferent i canvi d’estratègia amb una visió clara de futur per al negoci.

“Ens sentim orgullosos quan els avis, els pares i els nets d’una mateixa família ens confien les seves obres”

Qui són els vostres clients principals actualment?

Tenim una cartera de clients molt diversa. Treballem tant amb particulars com amb empreses i indústries. Per exemple, en l’àmbit dels clients particulars, comptem amb un equip fix dedicat exclusivament a petites reparacions: banys, cuines, teulades, façanes, entre d’altres. Aquesta atenció als projectes més petits és clau per no perdre l’essència de Trivázquez i per mantenir la confiança i la fidelitat dels clients de tota la vida, alguns dels quals ens acompanyen des de fa més de tres dècades.

També col·laborem en projectes amb promotors i inversors que volen desenvolupar obres de gran envergadura. Fem botigues claus en mà a Barcelona, botigues de roba, cadenes de restauració. A més, tenim clients institucionals com ajuntaments de la comarca, l’Ajuntament de Barcelona i organismes públics com l’ACA, AGBAR, entre d’altres. Paral·lelament, treballem diàriament en entorns industrials molt diversos: des de papereres i depuradores fins a fàbriques químiques, farmacèutiques, indústries alimentàries, hotels, restaurants i molts altres sectors.

Què creus que us fa diferents com a empresa per poder treballar en tants sectors?

El nostre valor afegit és la capacitat de realitzar treballs molt especialitzats i complexos, amb altes exigències tant en seguretat com en terminis d’execució. Disposar d’un equip humà tan consolidat dins l’empresa ens dona la força necessària per afrontar projectes nous i diferents. No només fem feines de paleta convencionals —que també!— sinó que abordem tasques molt més tècniques i especialitzades. Per exemple, per poder treballar dins d’una planta química a Tarragona, cal una gran quantitat de documentació, formació específica i una preparació rigorosa del personal. Tot això ho fem amb equip propi, sense subcontractacions. El nostre personal està en constant formació i reciclatge professional.

Parles molt del vostre equip. Què representa per a tu?

És el motor de tot. Tenim treballadors amb dècades d’experiència dins l’empresa, i gràcies a ells podem afrontar grans projectes i mantenir-nos sempre al dia. També comptem amb un despatx tècnic format per professionals, així com amb personal administratiu i de prevenció, que ens permet estar contínuament actualitzats.

Les persones són les que fan les empreses. El lideratge és important, però una empresa no té cap valor sense les persones que hi ha al darrere i les que hi són al capdavant, treballant cada dia amb compromís i dedicació. Una marca, un logotip no ven per si sol, el que ven i surt al mercat són les persones que hi ha al darrere.

Quina infraestructura teniu?

Tenim tot tipus de maquinària i eines: grues torre de 40 m, grues mòbils, camions grua, excavadores, dumpers, camions volquets, carretons, remolcs, camió cistella elevador, furgonetes de diverses mides… A més, disposem d’oficina tècnica a la Rambla Sant Isidre, 29 d’Igualada i d’unes oficines i nau industrial de més de 1000 m² al carrer Itàlia, 28, al polígon industrial d’Igualada per tal de poder oferir un bon servei als nostres clients.

I el vostre àmbit d’actuació?

Treballem arreu de Catalunya. Disposem de més de 12 vehicles que ens permeten desplaçar-nos allà on calgui, i tenim clients a les quatre províncies: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. A més, de manera puntual, també treballem fora del territori català.

Hi ha clients que, tot i estar fora de Catalunya, confien plenament en nosaltres i ens demanen que ens desplacem per fer-hi obres. Per exemple, fa uns mesos vam estar treballant a Alzira (València), poc després de la tragèdia provocada per la DANA.