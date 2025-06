Tretze joves de l’Anoia, becats per la Fundació Impulsa per cursar estudis de Formació Professional

Per segon any consecutiu a l’Anoia, joves de la Fundació han pogut rebre una beca per a cursar estudis de Formació Professional. En total, han estat 13 joves de l’Anoia amb talent i motivació però en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, que han estat becats per a poder cursar estudis de FP. Ha estat possible gràcies a la Beca Impulsa i a l’acompanyament que se’ls ofereix des de l’entitat tan per part de l’equip psicopedagògic, com per part dels 13 mentors i mentores voluntàries que enguany els han acompanyat.

L’acte de tancament del cursescolar s’ha realitzat el dia 10 de juny, juntament amb el territori del Bages, i ha comptat amb la presència de Sandra de la Iglesia (Regidora d’Acció Social a l’Ajuntament d’Igualada), Jesús Miguel Juárez (Alcalde de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui), Rebeca Mendiola (Regidora d’Educació, Infància i Joventut l’Ajuntament de Vilanova del Camí), Susana Gutiérrez (Regidora de Medi Ambient, Capacitats diverses i Agermanament de l’Ajuntament de Vilanova del Camí), representants de la Fundació Pinnae, representants de la Fundació Ibada i per part de la Fundació Impulsa hi ha assistit Oriol Lobo (Patró de l’entitat), Xavier Carles (Ambaixador de l’Anoia) i Imma Riba (Ambaixadora del Bages). A l’acte també hi han assistit els joves Impulsers de l’Anoia i del Bages, als quals se’ls ha entregat el diploma de finalització del curs del Cicle Formatiu de Grau Mig, juntament amb els seus mentors i mentores.

A l’Anoia, com en la resta de territoris, la Fundació Impulsa aposta i es nodreix del treball en xarxa, a través del qual treballa per oferir al jove una atenció integral. Enguany, a la comarca de l’Anoia, Impulsa s’ha coordinat també amb diferents entitats i organismes per atendre els joves, com l’Ajuntament d’Igualada.

Per altra banda, els joves enguany han realitzat més de 5 accions de voluntariat realitzades en entitats i organitzacions a l’Anoia, com el Centre de Dia Casa Joan Masferrer de Calaf, l’Associació Joves Dirigents Catalans (Jo-DIC), l’Escola Joan Maragall i AAVV El Lledoner. En l’àmbit del Programa Oportunitats, amb l’objectiu d’apropar els joves al món la boral, s’ha realitzat una visita a l’empresa Primeras Marcas amb joves de l’Anoia.