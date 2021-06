Tretze alumnes anoiencs guardonats als Premis Sambori de narrativa en català

Divendres 4 de juny es va celebrar, a la sala de les Encavallades del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, l’acte d’entrega dels Premis Sambori de la vegueria del Penedès, que en aquesta edició ha tingut l’Anoia com a autèntica protagonista ja que, dels 18 premiats del conjunt de la vegueria, 13 són anoiencs.

El premiat més jove va ser Alexandru Plamadeala, alumne 2n de primària a l’Escola Pare Ramon Castelltort que es va endur un dels tres premis de la vegueria del Cicle Inicial per l’obra “El gat i l’estrella de la sort”. L’alumna Bàrbara Duch Puig, que cursa 4t de primària als Maristes Igualada, va guanyar un dels tres premis de Cicle Mitjà pel relat “El millor amic”.

Els dos primers premis de Cicle Superior van ser pels anoiencs Aleu Ballabriga Soteras, de l’Apiària de Piera, i Jana Carbassa, de l’Escola Pare Ramon Castelltort, tots dos de 6è de primària. Els tres premiats del primer Cicle de l’ESO van ser Jana Garí Canet, que estudia 2n de l’ESO als Maristes Igualada, Griselda Farguell Moreno, de 1r de l’ESO i també alumna dels Maristes Igualada, i Emma Aguilar Comas, alumna de 2n de l’ESO a l’Apiària de Piera.

Pel que fa al 2n Cicle de l’ESO es van endur els tres premis Caterina Figueras Martínez, del Monalco Igualada, i dues alumes de l’Institut Montbui: Núria Piñol i Natalia Reche. Totes tres cursen 4t de l’ESO.

Finalment, els premis de Batxillerat també van ser per tres anoienques: Carla Gómez Rey i Nerea Muñoz de l’Institut Montbui i Laura García Iglesias de l’Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí.

La quinzena edició dels premis Sambori va comptar amb la participació de 120 alumnes de l’Anoia. L’acte d’entrega dels premis es va fer en un format més reduït del que és habitual a causa de la pandèmia, va comptar amb l’assistència dels premiats acompanyats de les famílies i representants dels centres educatius, i també hi va ser present Josep Minguet en representació del jurat, a més dels membres de la Junta territorial d’Òmnium Anoia.

El Premi Sambori és un premi escolar de narrativa convocat per Òmnium Cultural que té per objectiu promoure l’ús literari del català a l’educació primària, secundària i postobligatòria d’escoles i instituts del Principat, la Franja, Andorra i Catalunya Nord. La participació en aquest premi ha anat en augment any rere any i en l’edició passada es va arribar a la participació total de 140.000 alumnes, una xifra que el converteix en el premi literari escolar amb més participació d’Europa.