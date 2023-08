Tret de sortida de la Festa Major del Bruc amb el còmic Gerard Borrell

Aquest divendres, 11 d’agost, a les 20:00 hores, el mag-còmic Gerard Borrell inaugurarà la Festa Major del Bruc amb un peculiar pregó i la representació del seu espectacle PARAUNMOMENT Magicomedy (plaça del Pati de Can Casas).

A PARAUNMOMENT Magicomedy, Gerard Borrell proposa un kit-kat dins les preocupacions i cabòries del dia a dia per gaudir del moment i deixar-se caure pel tobogan d’emocions i rialles d’un espectacle sense més pretensions que entretenir i divertir els espectadors. Bé i també burxar-los una mica per assegurar que no són bots infiltrats entre les butaques en forma d’éssers humans, alguns fins i tot calbs i amb bigoti.

Es tracta d’un show per a adults còmic i molt gamberro en el que Gerard Borrell demostra el seu enginy a l’hora d’improvisar en els diàlegs amb el públic, sorprenent als espectadors amb el seu inimitable estil barrejant màgia i comèdia.

El principal propòsit d’aquest showman desvergonyit i provocador és complaure a un públic disposat a tot, amb ganes de passar ho bé i, sobretot, riure sense prejudicis. Per aconseguir-ho, fa servir l’humor i la màgia, i flirteja amb el cant i el ball, convertint el seu show en un hilarant cabaret màgic.

Amb un llarg recorregut pels teatres d’arreu del país i col·laborador habitual en destacats programes de TV, Gerard Borrell és un mag còmic atípic, atrevit i tot terreny que tracta la màgia com un art escènic complet que li permet jugar amb diferents elements artístics i, en conjunt, oferir un show espatarrant.

Aquí podeu veure el teaser de l’espectacle: https://youtu.be/5NqKZPqURL0.

Els actes de la Festa Major bruquetana comencen avui divendres i duren fins dimarts 15. Podeu consultar-los a la web del municipi www.bruc.cat.