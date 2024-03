Tres vilanovines guanyadores del concurs fotogràfic ‘Com ens veiem les dones?’ de Dones amb Empenta

El certamen ha aconseguit una participació notable, amb 41 fotografies presentades de 21 autores diferents

L’entitat Dones amb Empenta ha fet públic el veredicte del 21è Concurs de Fotografia “Com ens veiem les dones?”, dedicat a explorar la pressió estètica en la vida de les dones. Tres concursants de Vilanova del Camí han estat les guanyadores d’una edició que ha estat especialment creativa i que ha comptat amb la participació de 41 fotografies de 21 autores diferents.

Fanny Fernández Palú, s’ha endut el Primer Premi amb l’obra “No més presses”, formada per dues fotografies, que aborden un tema de molta actualitat, com són les rutines de pells, les skincare, però amb nenes

El jurat ha valorat que les dues fotos sobre les nenes i l’estètica visibilitzen molt bé la pressió patriarcal i capitalista, que promou a través de les xarxes socials l’ús de cremes per cuidar la pell entre nenes que tenen la pell perfecta. No és maquillar-se com un joc, sinó fer servir rutines estètiques de persones adultes de forma molt precoç, poc saludable, seguint modes de consum de la indústria de l’estètica. La fotografia també parla de l’exposició de les nenes a les xarxes socials.

El segon Premi ha estat per Vanesa González Márquez, per l’obra “El que sempre havien estat complexes, el pas del temps relativitza i celebra”. El jurat n’ha valorat que és una fotografia sobre el propi cos que transmet emocions, “que no és explícita, és molt oberta, que depèn de com la miris la pots portar cap a una banda o cap a una altra, amb tres mans, una que pressiona, que atrapa, que resulta dura, a la vegada que fa un discurs positiu, d’autoestima alta”. A la foto hi ha corbes, volums, transmet moviment i una reivindicació del propi cos, sigui com aquest sigui.

Finalment, Soraya Cantero s’ha endut el Premi Públic, per “Darrere d’ella, jo”, la foto que ha recollit més likes a Instagram.

Actualment, el Concurs “Com ens veiem les dones?” es desenvolupa per aquesta xarxa social, intentant implicar una mica més les participants així com el públic per a les votacions del Premi Públic a mesura que es van publicant les fotos.

La proposta d’aquest any era parlar amb perspectiva de gènere sobretot el que gira entorn de la pressió estètica com un problema estructural que pateixen molt més les dones. “Perquè la pressió per estar guapes, tenir un cos determinat, anar vestida d’una determinada manera o semblar joves, és un mecanisme de dominació patriarcal que ens afecta molt més a nosaltres”, expliquen des de Dones amb Empenta. “La bellesa continua sent un “atribut femení” i la pressió estètica sobre els nostres cossos i aparença resulta un mecanisme de control molt eficaç, que afecta directament la nostra seguretat, autoestima i projecció social”.