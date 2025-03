Tres municipis de l’Anoia reben ajudes de la Diputació per millorar el comerç rural

El Bruc, Calaf i Sant Martí Sesgueioles són tres dels trenta-vuit municipis a on la Diputació de Barcelona hi posarà en marxa una desena d’accions per dinamitzar i modernitzar els comerços rurals de la demarcació. De totes les comarques, a part de l’Anoia hi participa Osona, el Berguedà, el Bages, el Moianès i el Lluçanès.

Les accions s’emmarquen en el projecte “Comerç rural i essencial: innovador, sostenible i eficient”, que ha comptat amb un pressupost de 612.900 euros, dels quals 490.320 provenen de fons Next Generation i la resta han estat aportats per la Diputació de Barcelona. S’adreça a municipis de menys de 5.000 habitants que comptin amb algun comerç i estiguin situats en comarques barcelonines on la meitat de municipis tinguin menys de 5.000 habitants i un percentatge de població superior a 65 anys per sobre de la mitjana de la demarcació.

“El comerç rural compleix una funció essencial als municipis, per això hem volgut centrar-nos específicament en aquests establiments”, ha destacat la diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, Olga Serra i Luque, durant la presentació de les accions aquest dilluns a Montesquiu, un dels municipis beneficiaris. “Volem millorar-ne la competitivitat, transformar-los perquè siguin més innovadors, sostenibles i eficients i puguin, així, adaptar-se als nous hàbits de consum de la ciutadania, i amb aquestes actuacions contribuïm a garantir la viabilitat i el futur d’aquests negocis, que tenen una funció essencial en l’abastiment de la població i en la generació de vincles socials entre les persones que hi viuen”, ha explicat la diputada.

Les accions que es duran a terme són les següents:

Instal·lació d’armaris multi-temperatura per a la recollida de comandes en espais públics

L’objectiu és que els clients que, per horari laboral o altres motius, no puguin comprar al comerç puguin fer la comanda per telèfon, whatsapp o altres sistemes i rebin un codi QR per obrir l’armari, on el botiguer li haurà deixat preparada. En total, s’han instal·lat 16 armaris a 13 municipis diferents (el Bruc, Avinyó, Cardona, Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí, Bagà, Gironella, Vilada, Prats de Lluçanès, Sant Quirze Safaja, Calldetenes, Montesquiu, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles, i Rupit i Pruït.

Instal·lació de 54 antenes WiFi

Per facilitar o millorar l’accés a internet dels comerços i consumidors de 17 municipis: Calaf, Fonollosa, Gaià, Sant Mateu de Bages, Talamanca, Bagà, Borredà, Vilada, Castellcir, l’Estany, Sant Quirze Safaja, Calldetenes, les Masies de Voltregà, Montesquiu, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Quirze de Besora i Seva.

Directori “Botigues del meu poble”

Un espai web per visibilitzar i promocionar els comerços participants al projecte. Actualment inclou 174 comerços de 20 municipis i està previst anar-lo ampliant.

Creació de la plataforma digital “A prop i al teu abast”

Per posar en contacte els comerços rurals i les petites empreses productores de productes de proximitat de la demarcació que ofereixen productes de primera necessitat, com alimentació, higiene de la persona i higiene de la llar, a més d’empreses de serveis per als establiments comercials. La plataforma es basa en un mapeig previ que ha permès identificar més de 1.200 empreses, incloent-hi petits productors agroalimentaris integrats al programa Xarxa de Productes de la Terra.

Instal·lar cartells de senyalització

Senyalització direccional i identificativa de comerços rurals er tal de millorar la visibilització de l’oferta comercial i l’experiència de compra dels consumidors. S’han instal·lat 48 cartells de senyalització a 16 municipis: Sant Martí Sesgueioles, Fonollosa, Gaià, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Talamanca, Borredà, Vilada, Olost, Calders, Castellcir, L’Estany, Sant Quirze Safaja, Montesquiu, Seva i Tavertet. A més, s’ha posat el cartell identificatiu de comerç rural a 140 establiments.

Passaport d’envasos reutilitzables

Foment de l’ús d’envasos reutilitzables per promoure l’ús de pràctiques sostenibles als comerços rurals, mitjançant accions de sensibilització a 365 comerços de 28 municipis. Els comerços oferiran un passaport als clients i per cada compra que facin amb envasos reutilitzables, obtindran un segell al passaport. Quan tinguin tot el passaport segellat, rebran d’obsequi un cabàs per poder fer les compres.

Campanya promocional

Campanya promocional conjunta entre els municipis i 115 establiments de 14 municipis per difondre el comerç de proximitat, mitjançant el sorteig de 182 lots de productes de quilòmetre zero i tiquets per a restaurants locals.

Millorar la mobilitat en persones grans

Repartiment de 430 carretons de compra amb seient a 36 municipis per millorar la mobilitat i l’experiència de compra de les persones d’edat més avançada.

Formació

Sessions formatives a 169 establiments de 20 municipis, sobre l’ús de la tecnologia i l’economia circular com a estratègia de diferenciació.