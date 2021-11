Tres jugadors d’Apinas, a punt per començar la lliga amb el Barça Genuine

Després de moltes setmanes de treball de totes les parts implicades, dels primers entrenaments i partits amistosos, el passat dilluns 8 de novembre es presentava en societat el nou equip del Barça, un equip molt especial format per 24 nois i noies a partir dels 16 anys.

Un equip en el qual l’Esplai Àuria d’APINAS hi participa amb l’aportació de 3 jugadors. L’Elisabeth Fernández-Arroyo, el Marc Jiménez i l’Angel Guillorme són des d’aquest dilluns jugadors del primer equip Fundació Barça Genuine de la història.

La jornada va ser molt especial i emotiva, com no podia ser de cap altre forma. Rondant les 5 de la tarda sortien al camp n°7 de la ciutat esportiva Joan Gamper els jugadors, d’un en un, com ho fan els grans. Amb el 14, Angel Guillorme, amb el 27 Marc Jiménez i per últim amb el 29 Eli Fernández, s’escoltava per la microfonia, mentre tots els presents es posaven dempeus entre aplaudiments i crits de mares i pares orgullosos, una vegada més dels seus fills i filles. Ells, plens de nervis es col·locaven a la part central del camp.

L’acte va tenir a més uns fadrins d’excepció, i és que ni més ni menys que Alexia Putellas i Gerard Piqué, van acompanyar els nois i noies en aquest dia per recordar. Tant ells com el president Joan Laporta i Marta Segú, directora de la fundació, van posar en valor la importància de la creació d’aquest equip, en la lluita pel respecte dels drets fonamentals de totes les persones.

Aquest cap de setmana 13 i 14 de novembre, l’equip s’estrena en competició oficial de lliga a Tarragona, tot i que ja han disputat diversos partits amistosos.