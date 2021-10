Tres instituts anoiencs seleccionats per participar als premis RetoTech

La Fundación Endesa i el Departament d’Educació han fet públics els noms dels 50 centres educatius catalans seleccionats per participar als Premis Retotech, entre els quals n’hi ha tres d’anoiencs. En concret, han estat seleccionats l’Institut Pere Vives i l’Institut Badia i Margarit d’Igualada i Vallbona d’Anoia. RetoTech és un projecte totalment gratuït que facilita als centres la formació i el material necessari (kit de robòtica i impressora 3D) per dur a terme un repte tecnològic a l’aula.

RetoTech és un projecte de caràcter educatiu que fomenta l’emprenedoria tecnològica. A través d’aquest programa, des de la Fundación Endesa, en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el suport de BQ Educació, es volen impulsar les vocacions en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (conegudes per les seves sigles angleses com a STEM). Per fer-ho RetoTech planteja un repte al personal docent i als estudiants dels centres educatius participants per tal que desenvolupin iniciatives tecnològiques innovadores encaminades a resoldre necessitats reals del seu entorn escolar o social. Així mateix, el professorat rep formació semipresencial així com seguiment i assistència durant tot el procés per part de l’equip de BQ Educació.

En col·laboració amb el Departament d’Educació

La col·laboració del Departament d’Educació amb Endesa en el projecte RetoTech s’emmarca en el desplegament d’actuacions del Pla interdepartamental STEMcat, aprovat per acord de Govern el setembre de 2019, per l’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i en matemàtiques (conegudes per les seves sigles angleses com a STEM) i, concretament, en el programa d’innovació pedagògica STEAMcat que desenvolupa el Departament d’Educació en un conjunt de centres de primària i secundària. Les línies d’actuació del programa STEAMcat contemplen la formació del professorat en els àmbits científics, tecnològics, artístic i matemàtic, el treball de les competències STEAM entre l’alumnat de l’educació obligatòria i desenvolupar procediments per fer-ne l’avaluació, la participació de les empreses del sector a l’escola, i promoure la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les arts i les matemàtiques a la societat.