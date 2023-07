Tres dies de Festa Major a Conill amb el ConillFest

Torna la proposta renovada de la Festa Major amb el format d’èxit ConillFest de l’any passat. Una Festa Major on els veïns/es van gaudir de dos dies de gresca i companyia, i sobretot fent poble. Aquest any comencem amb més canvis, divendres farem un sopar d’entrepà per compartir estones de riures amb amics, recordant vells temps. Us animem a totes/s a gaudir de tres dies de festa i xerinola. Us esperem els dies 28, 29 i 30 de Juliol a Conill.

Conill, una Festa Major que continua innovant

Enguany i amb voluntat de seguir millorant aquesta nova convocatòria que es va iniciar l’any passat, la comissió de festes s’ha engrescat a afegir un dia més a la Festa Major recuperant el teatre, el “teiatro”, com li diuen popularment aquí, fet pels mateixos veïns, una pràctica que abans era molt habitual i hem volgut recuperar una obra que van fer l’any 1987. Us sorprendrà.

Com sempre el dissabte a la tarda les activitats van dirigides als més petits i jovenalla, amb la clàssica festa d’escuma, però amb una novetat, un Futbolí Humà per acabar amb la tradicional xocolatada.

La vertadera ConillFest, però, s’iniciarà a 2/4 de 9 amb una bona batukada a càrrec del grup igualadí PROTONS i simultàniament, en un altre dels bells racons de Conill, podrem sopar de Food Truck i amb els tastets dels Folls de Calaf. És un bon moment per xerrar, retrobar-se, recordar tot fent un mos sobre bales de palla i a la fresca.

Lasta Sanco, un grup que ens sorprendrà

Seguidament el plat fort, un concert a càrrec de Lasta Sanco, un grup que ens farà gaudir de tot un seguit de paisatges sonors des de ritmes africans al rock, al hip-hop o disco, i que no ens deixaran estar quiets, els seus son t’empenyen a moure’t. Ells mateixos expliquen que Lasta Sanco, en Esperanto, significa “Última oportunitat”, un projecte que busca transmetre i sentir la música des de la interculturalitat sense barreres ni fronteres des del respecte entre pobles tal i com busca l’Esperanto, la llengua universal. Lasta Sanco han aconseguit transmetre la seva visió de la vida amb un estil propi, on els sintetitzadors i l’electrònica més ben treballada es mesclen amb els sons africans que els caracteritzen. La barreja de català, castellà anglès i lingala no sorprèn quan t’endinses en l’univers dels Lasta Sanco. Acabarem la nit amb la musica del DJ Salmó Fumat.

El diumenge segueix la festa, missa, repic de campanes, petanca i per aquells que els hi agrada ballar, un taller de Lindy Hop (swing) i vermut popular. Després del dinar de germanor i de gaudir del tradicional bingo musical, tancarem la tarda i la festa Major d’enguany escoltant i ballant amb els MAK’NTE, dues famílies de pobles veïns que fan versions de pop, rock i tecno. Hi haurà barra.