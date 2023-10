Tres detinguts a Òdena i Madrid per un segrest presumptament relacionat amb el tràfic de marihuana

ACN – Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han detingut tres homes de 24, 26 i 29 anys a Òdena i Madrid relacionats amb un segrest a Guissona (Segarra) per un presumpte deute vinculat amb el tràfic de marihuana. Els fets van passar el dia 19 d’octubre, quan la víctima va explicar a la comissaria de Mossos d’Igualada que dos homes l’haurien segrestat per un deute vinculat amb el tràfic de marihuana i l’haurien portat a un polígon industrial abandonat d’Òdena en un vehicle. Els investigadors van localitzar el cotxe a una gasolinera i van detenir els presumptes segrestadors. En el marc de l’operatiu, la policia va identificar el presumpte ideòleg del segrest a Madrid, on va ser detingut per la Policia Nacional a l’aeroport de Barajas.

Segons la víctima, a les 12 del migdia del dia 19 d’octubre dos homes van presentar-se a casa seva a Guissona, on el van agredir i retenir al sofà. Així mateix, els segrestadors haurien agafat el mòbil de la víctima per trucar al seu fill i reclamar-li un suposat deute. Un dispositiu de recerca va localitzar el vehicle dels presumptes segrestadors a una gasolinera prop de les 10 de la nit. En veure la presència policial, van fugir en direcció al centre d’Igualada fins que van ser interceptats i detinguts. Se’ls acusa de delictes de segrest, violació de domicili i robatori amb violència. El dia 21 d’octubre els detinguts van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció 1 de Cervera. La coordinació dels investigadors amb la Policia Nacional va ser clau per detenir el tercer autor a punt de fugir de l’Estat. Presumptament, el fill de la víctima li devia diners relacionats amb un tema de drogues. El dia 23 d’octubre va passar davant del jutjat de guàrdia de Madrid, el qual va decretar el seu ingrés a presó.